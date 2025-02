Sťažností divákov Sľubu pribúda. Upozorňujú na chybu, ktorej sa mali tvorcovia seriálu dopustiť

Ako tvorcovia seriálu upozorňovali už pri Dunaji, k vašim službám, vytvárajú dobový seriál a nie historický, a tak sa môže stať, že nejaký detail nebude presne sedieť. Rovnako tak Sľub prvotne poskytuje zábavu na večery pred televíziou a neslúži ako informačný materiál. Napriek tomu sa diváci rozhodli upozorniť na niečo, čo považujú za závažnú chybu.

Dej v seriáli Sľub pomaly naberá na obrátkach. Za tých pár týždňov, čo ho televízia Markíza vysiela, si stihol nájsť verných divákov, ktorí s napätím čakajú, čo sa bude diať ďalej. Nedávno sme vás však informovali, že už stihol zažiť aj svoju najnižšiu sledovanosť, pričom sme v článku spomínali, že niektorí ho označujú za prehnaný a píšu, že sa v ňom napríklad príliš „súdružkuje“. Teraz však majú diváci iný problém.

Našli vraj podstatnú chybu

Pozorným divákom neunikla scénka, v ktorej Milan navštívi Eriku a dá jej peniaze. Snaží sa to pritom uhrať na to, že jej tie minulé od neho vzala mama. Erika sa však nedá a otcovi vysvetľuje, že dala peniaze mame, keďže tá jej aj tak kupuje všetko, čo potrebuje, a tak sú jej peniaze nanič.

Pri tomto momente by sa dalo pochváliť, aká je Erika už v mladom veku rozumná a ako sa nenechá otcom proti mame manipulovať. To však nie je to, na čo sa zamerali televízni diváci.

V komentároch pod týmto príspevkom sa totiž sťažovali, že by to reálne v tejto dobe takto fungovať nemohlo a to hneď z viacerých dôvodov.

„Autor by si mal najprv naštudovať, čo v tej dobe znamenala matka s deťmi. Toto by si nedovolil žiaden chlap, ona by hneď dostala byt a on by platil, až by sčernel. Keď už idem niečo písať, tak si zistím čo a ako. Toto sa stáva dnes, a nie vtedy. Kurátor na súde by si ho podal, ani by nedýchal,“ odkázala napríklad jedna diváčka. Ďalšia jej hneď dala za pravdu: „Presne a mohol byť aj policajt, o to horšie pre neho.“

„Tak toto Markíze nevyšlo. Neplatenie vyživovacej povinnosti určenej súdom, by neomeškal príslušník VB ani mesiac, ihneď by mal zrážky zo mzdy a pokarhanie nadriadeného s personálnou právomocou a tornádo na straníckej skupine a po dvoch mesiacoch zanedbania pohovor u vojenského prokurátora,“ konštatuje iný divák.

Diskusia sa rozbehla aj ohľadom toho, či by mohol otec len tak nakráčať do priestorov školy a vytiahnuť si dcéru na chodbu. V tomto prípade sa ľudia rozdelili na dva tábory. „Toto nikdy v tom čase na školách nebolo. Školy boli uzavreté školníkom a žiaci museli byť v triedach,“ upozorňuje divák, pričom viacero divákov potvrdilo jeho tvrdenie reakciami na tento komentár. V ďalších odpovediach sa však objavili ľudia, ktorí s jeho tvrdením nesúhlasia.

„Tak to vôbec, škola sa nezamkýnala, nebol dôvod. A bývala vždy služba pri dverách,“ spomína diváčka. Ďalšia sa pridáva: „No ani by som nepovedala,“ reagujúc na pôvodný komentár diváka.