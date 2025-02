Obľúbená zábavná šou Slovákov dostala nečakanú stopku. Televízia nám potvrdila, že nová séria nebude

Zábavná talentová šou je už stálicou televízie a každý rok hľadá nové neobjavené talenty (nielen) zo Slovenska. Každý rok sa navyše začnú nové epizódy vysielať približne v rovnakom čase, a tak verní diváci vedia, kedy sa na ne môžu tešiť. Tento rok však ostanú sklamaní.

Šou Česko Slovensko má talent sa vysiela od roku 2010 a hoci sa v nej vystriedalo viacero porotcov i moderátorov, na úspechu jej to nikdy neubralo, práve naopak. Televízia JOJ predstavila až dvanásť sérií tejto šou, čo svedčí o diváckej podpore. Tento rok by šou odštartovala trinástu sériu, no tá nečakane nie je v plánoch televízie.

„Najúspešnejšia talentová šou Česko Slovensko má talent bude mať v tomto roku na obrazovkách televízie JOJ prestávku,“ potvrdila pre interez.sk Lucia Tuhelová, hovorkyňa JOJ GROUP.

Čím ju nahradia?

Nová séria obľúbenej šou sa zvykla vysielať vždy s príchodom nového školského roka v septembri, a tak má televízia ešte dosť času na to, aby oznámila, čím sa rozhodne tento rok vysielanie šou Česko Slovensko má talent nahradiť. V tomto roku už pritom predstavila seriálovú novinku Ranč a ďalšie dva nové projekty budú mať premiéru už budúci týždeň.

Ako sme informovali v článku, romantická reality šou Vezmeš si ma?, v ktorej budú o ruku mužov žiadať ženy, bude odpremiérovaná v televízii JOJ 15. februára o 20.40 h. Hneď po nej nasleduje premiéra nového sitkomu Petra Kolečka s názvom Psychosimona, a to o 22.10 h.