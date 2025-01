Seriál Sľub hlási prepad. Po prvotnom úspechu stráca divákov, prekáža im jedna vec, ktorú považujú za prehnanú

V súčasnosti majú diváci na obrazovkách skutočne bohatú ponuku rodinných seriálov. Či už ide o tie z medicínskeho prostredia, z prostredia ranča či z dôb dávno minulých. Televízie sa tak bijú o to, kto dosiahne najvyššiu sledovanosť a zdá sa, že jeden zo seriálov začína pomaly upadať, hoci donedávna patril k favoritom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako zverejnil portál Mediaboom, seriál Sľub mal od začiatku vysielania v priemere vždy viac ako 400-tisíc divákov. Minulý týždeň ho sledovalo priemerne okolo 440 až 480-tisíc divákov. V stredu pritom dosiahol druhý najvyšší výkon od svojho štartu, keď si ho pozrelo až 498-tisíc divákov v univerzálnej cieľovke, a tak len o chlp unikol pol miliónovej sledovanosti. Po takmer najvyššom skóre však veľmi rýchlo prišlo aj najnižšie.

Minulý piatok seriál prišiel oproti predošlým dňom o takmer štvrtinu publika. Pozrelo si ho 375-tisíc divákov v univerzálnej cieľovke, čo je zatiaľ najmenšia sledovanosť, akú seriál doteraz dosiahol. Zatiaľ čo portál Mediaboom uznáva, že tento prepad môže byť čiastočne ovplyvnený protestami s približne 100-tisícovou účasťou, ktoré sa v ten deň konali, upozorňuje, že seriálu rapídne klesol aj podiel na trhu, čo znamená, že sa diváci presunuli k iným programom, nielen od obrazoviek.

Prekáža im najmä jedna vec

Naskytá sa tak otázka, čo divákov odradilo. Jednu z odpovedí by sme mohli nájsť na sociálnych sieťach, konkrétne na profile televízie Markíza. Práve tam totiž v komentárovej sekcii zazneli sťažnosti divákov. „Trochu menej „súdružkovania“ by neuškodilo,“ odkázala diváčka v komentároch.

„Nehovorilo sa tak iba v škole a dakde na schôdzi KSČ?“ pýtala sa ďalšia. Tretia pridáva vlastnú skúsenosť: „Zažila som tú dobu, ale mne sa nezdá, že sa tak veľa súdruhovalo…“ V komentároch sa navyše objavila ešte jedna fráza, ktorá vraj v seriáli znie až príliš často. Diváčka vysvetľuje: „Presne aj s tým Česť práci to preháňajú, až to trhá uši.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Takéto komentáre pokračovali aj pod iným príspevkom. „Určite nie stále „súdružka“. To je prehnané,“ konštatuje diváčka. Druhá sa hneď pridáva a píše: „S tým úplne súhlasím. Žila som v tej dobe a viem, že sa súdružkovalo, ale určite nie takto ako v tomto filme. Preháňajú to a strašne to lezie na nervy.“

Komentáre s prehnaným „súdružkovaním“ sa navyše rýchlo zvrtli v debatu, že celý seriál je prehnaný. „Seriál o ničom. Niektoré veci veľmi prehnané, až na smiech,“ konštatuje napríklad diváčka. „Čistý prepadák, pripájam sa k tým, čo sa so seriálom rozlúčili,“ odkazuje zas iný divák.