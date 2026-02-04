Štát upozorňuje na toxické ryby v slovenskej rieke: Konzumáciou si môžete privodiť obrovské problémy

Jedna z najsledovanejších slovenských riek sa opäť dostala do centra pozornosti odborníkov. Rieka Slaná je podľa aktuálnych zistení stále silne znečistená a ryby, ktoré v nej žijú, môžu predstavovať vážne zdravotné riziko.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozorňuje, že v ich tkanivách sa nachádzajú nebezpečné látky vrátane arzénu a ortuti, ktoré sú spájané s rakovinou aj poškodením životne dôležitých orgánov. Konzumácia týchto rýb je preto prísne zakázaná. Upozornila na to televízia TA3.
Najnovší monitoring z roku 2025 potvrdil, že problém pretrváva a v niektorých prípadoch sa dokonca zhoršuje. Namerané hodnoty toxických kovov prekračujú bezpečné hranice a odborníci hovoria o reálnom ohrození zdravia ľudí.
„Vzhľadom na to, že koncentrácia arzénu a ortuti sa vo svalovine rýb neustále zvyšuje, existuje reálny predpoklad zvýšeného rizika z možnej kontaminácie konzumáciou rýb chytených z rieky Slaná pre ľudí, a tým ohrozenia zdravia a života ľudí,“ uviedla Štátna veterinárna a potravinová správa SR na sociálnej sieti.
Rieka sa sfarbila dočervena
Závažné znečistenie rieky Slaná, ktoré spôsobuje priesak banských vôd zo zatopenej železorudnej bane v areáli bývalého podniku Siderit v Nižnej Slanej (okres Rožňava), bolo oficiálne potvrdené začiatkom roka 2022.
Zafarbenie si všimli lokálni rybári. Problém nespočíval len v zmene farby vody. Ako informoval portál Pravda, rozbory odtekajúcej banskej vody preukázali výskyt viacerých zdraviu nebezpečných látok, medzi nimi mangánu, niklu, síranov, železa a tiež mimoriadne toxického arzénu.
Dôsledky sa prejavili veľmi rýchlo. V toku rieky začali vo veľkom hynúť ryby, raky aj ďalšie vodné živočíchy. Odborný posudok následne jednoznačne potvrdil, že za ekologickou haváriou stálo vypúšťanie kyslej banskej vody s vysokým obsahom kovov.
Politický presah
Situácia vyústila do série trestných oznámení. Podali ich nielen rybári a jednotlivci z radov verejnosti, ale aj vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Polícia následne v máji 2022 začala trestné stíhanie pre podozrenie z ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Informoval o tom vtedy portál Aktuality.
Po troch rokoch vyšetrovania však bol prípad uzavretý bez obvinenia. Hoci ekologické škody spôsobené únikom kontaminovaných banských vôd do rieky Slaná znalci vyčíslili na takmer 358 miliónov eur, polícia dospela k záveru, že v prípade chýba preukázateľné zavinené konanie.
Podľa jej stanoviska tak neboli splnené zákonné znaky trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia.
