Štát si robí vlastné volebné prieskumy, platíme to všetci: Výsledok Sasky je však bizarný, takto to vidí jej predseda

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS), Branislav Gröhling, sa vyjadril k najnovšiemu a zároveň debutovému štátnemu prieskumu preferencií politických strán, ktorý podľa neho vykazuje nezvyčajne nízke výsledky pre jeho stranu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Liberáli v prieskume pod záštitou Štatistického úradu SR získali len 3,2 percenta. Na sociálnej sieti Facebook Branislav Gröhling označil tento prieskum za manipulovaný a obvinil predsedu Smeru-SD, Roberta Fica, že si ho nechal zaplatiť z daní občanov.

Štatistický úrad je pod politickým vplyvom Smeru

„Fico si zaplatil z daní občanov volebný prieskum. A samozrejme nebol by to on, ak by nemanipuloval a neklamal,“ uviedol Gröhling, ktorý sa tiež pozastavil nad tým, že prieskum vykonal Štatistický úrad SR, ktorý je podľa neho pod politickým vplyvom Smeru. Gröhling pripomenul, že SaS mala v nedávnych prieskumoch troch rôznych agentúr výsledky na úrovni 6,1 až 7 percent, čo výrazne nesúhlasí s hodnotami zverejnenými v štátnom prieskume.

„Prieskum robil Štatistický úrad SR pod vedením člena a poslanca Smeru. Ten úrad, ktorý už minulý týždeň zneužili, aby ľuďom tvrdil, že potraviny vraj zlacneli, hoci zdražovanie vidia všetci,“ píše Gröhling v príspevku.

SaS výsledky neodradili

Líder liberálov tiež zaspomínal na minulosť, keď Štatistický úrad vykonával podobné prieskumy do roku 2009, kedy Smeru nevyšli priaznivé čísla a prieskumy sa prestali zverejňovať. „Štatistický úrad kedysi naozaj zisťoval preferencie, robil to až do roku 2009, kedy Smeru vyšli zlé čísla a prieskum zakázali zverejniť a prestali ich robiť úplne,“ uviedol Gröhling. Napriek kritike údajne zmanipulovaných prieskumov, Gröhling verejnosť uistil, že SaS bude aj naďalej tvrdo kritizovať vládu a sledovať jej kroky.

„Viem, že vás hneváme, ale budeme sledovať vaše kroky tak, ako to SaS poctivo robila vždy, tak ako to robí opozícia, ako ste to robili v opozícii aj vy, podobne ako ste nás nezastavili ani s 10-tisíc falošnými účtami fanúšičiek s kvetinkami v profile a 8 kamarátkami,“ uzavrel.

Smer však prieskum aj napriek údajnej manipulácii nevyhral

Podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) pri Štatistickom úrade SR, by voľby do Národnej rady SR na konci januára vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,6 percenta hlasov. V parlamente by sa ocitlo päť strán a hnutí.

Po PS by druhú priečku obsadila strana Smer-SD s podporou 22,7 percenta voličov. Na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s 13,7 percenta, nasledovaná KDH so 8,7 percenta a hnutím Republika, ktoré by získalo 5,2 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa však nedostali viaceré strany a hnutia. Magyar Szövetség – Maďarská aliancia by získala 4,9 percenta, hnutie Slovensko 3,9 percenta a Demokrati 3,8 percenta. Rovnako by sa nedostala ani SaS (3,2 percenta), SNS (3,1 percenta) a hnutie Sme rodina (1,7 percenta). Ostatné strany a hnutia by získali menej ako jedno percento hlasov.

Zber dát pre tento prieskum sa uskutočnil od 27. do 31. januára 2025 na vzorke 1098 respondentov formou osobných rozhovorov. Účasť vo voľbách deklarovalo 68,4 percenta opýtaných.