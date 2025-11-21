Štát predáva ďalší majetok: Za cenu auta si môžete kúpiť byt, ponúka aj rekreačnú chatu v horskej oblasti

Ak niekto hľadá výhodnú nehnuteľnosť, práve teraz má nečakanú príležitosť. Štát sa rozhodol uvoľniť ďalší majetok a dva objekty, ktoré práve zaradil do elektronických aukcií, vyzerajú na prvý pohľad skôr ako ponuka z inzercie spred desiatich rokov.
Ide o byt v Pliešovciach s primeranou cenou 15 600 eur, čo je približne cena lepšie vybaveného jazdeného auta, a rekreačnú chatu na Táľoch s cenou 45 800 eur. Informácie vyplývajú z oznámení ich správcov.
Byt v Pliešovciach, ktorý má výmeru 67 m² a stojí ako auto
Bytová agentúra rezortu obrany spúšťa aukciu na byt č. 6 v dome so súpisným číslom 466 v Pliešovciach. Správcom je Michal Novák, ktorý uvádza, že cenové ponuky sa prijímajú od 20. novembra do 17. decembra 2025. Byt má 67,21 m², nachádza sa na prízemí a je vedený na liste vlastníctva 3386.
Primeraná cena 15 600 eur je v kontexte dnešnej realitnej situácie natoľko nízka, že z ponuky okamžite robí jeden z najzaujímavejších tipov, aké štát za posledné mesiace zverejnil. Záujemca musí zložiť zábezpeku 1 500 eur a ponuku odoslať v uzatvorenej obálke na adresu správcu.
Byt sa predáva ako stojí a leží, preto je možné dohodnúť si obhliadku. K bytu patria aj podiely na dvoch parcelách s výmerou 427 m² a 1037 m², ktoré sú súčasťou predaja.
Chata na Táľoch pripravená na rekreáciu, s cenou 45 800 eur
Druhou ponukou je rekreačná chata v obci Horná Lehota, v časti Tále, kde štát predáva menší, ale funkčný objekt s kompletnými prípojkami. Správcom nehnuteľnosti je Ľuba Košťálová z Národného lesníckeho centra. Primeraná cena bola stanovená na 45 800 eur a zábezpeka má výšku 4 580 eur.
Ponuky sa prijímajú od 21. novembra do 2. januára 2026. Chata stojí na adrese Horná Lehota 529 a je umiestnená na dvoch parcelách, každá s výmerou 59 m². Nachádza sa pri nej vodovodná a elektrická prípojka, kanalizačný trativod, šachta hlavného uzáveru vody a vonkajšie schody.
Ide o objekt, ktorý nevyžaduje zásadné technické zásahy a je pripravený na rekreačné využitie alebo ďalšie úpravy. Ponuka musí obsahovať kompletné údaje o záujemcovi a doklad o zložení zábezpeky. Úspešným sa stane ten, kto ponúkne najviac, pričom ak následne nezrealizuje podpis zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech štátu.
Aukcie sa uskutočnia, len ak bude skutočný záujem
Obe elektronické aukcie platia len v prípade, že podmienky splnia aspoň dvaja záujemcovia. Tí následne dostanú prístupové údaje a pokyny na vstup do aukčnej siene. Správcovia zároveň upozorňujú, že ak by boli podané ponuky pre štát nevýhodné, aukciu môžu zrušiť alebo opakovať.
