Štát predáva ďalší majetok: V ponuke sú dom, garsónka aj auto. Vaše môžu byť za extrémne výhodné ceny

Štátna správa pravidelne ponúka na predaj majetok, ktorý už nepotrebuje. Momentálne je na predaj dom, auto, garsónka, ale napríklad aj garáž. Nižšie si môžete pozrieť výber týchto ponúk a podmienky ich predaja.
Tieto ponuky často zaujmú najmä cenou, ktorá býva v porovnaní s trhovou hodnotou výrazne nižšia. Okrem toho sa každý predaj riadi jasne určenými pravidlami a postupmi, aby bol proces transparentný a spravodlivý.
Dvojizbový rodinný dom v obci Štós
Prvou zaujímavou ponukou na predaj štátneho majetku je dvojizbový rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom v obci Štós, ktorý bude predávaný formou osobitného ponukového konania.
Správcom ponuky je Okresný úrad Košice, dom sa nachádza na súpisnom čísle 1 s priľahlým pozemkom o výmere 371 m². Minimálna cena bola stanovená na 4 740 eur, záujemcovia musia predložiť cenovú ponuku a zložiť zábezpeku vo výške 470 eur. Písomné ponuky je potrebné doručiť na adresu správcu (Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice) v zalepenej obálke so spiatočnou adresou a označením: „OPK – NEOTVÁRAŤ – Štós“ do 07. októbra 2025.
Záujemcovia, ktorých ponuka bude najvyššia a splní všetky podmienky, budú následne považovaní za úspešných. Dom vyžaduje kompletnú rekonštrukciu a opravu, je vybavený príslušenstvom, ako sú uličný plot, vodovodná a NN prípojka. Podrobnejší popis nehnuteľnosti je uvedený v znaleckom posudku, ktorý je k dispozícii záujemcom. Upozorňujeme, že dom je momentálne obývaný osobami bez právneho titulu.
Garsónka v Banskej Bystrici – Radvaň
Okresný úrad Banská Bystrica ponúka na predaj garsónku v katastrálnom území Radvaň formou elektronickej aukcie. Byt sa nachádza na adrese Tulská č. 5340/27, má podlahovú plochu 21,68 m² a je situovaný na prvom poschodí.
Minimálna cena bola stanovená na 67 800 eur, záujemcovia musia zložiť zábezpeku vo výške 6 000 eur a doručiť cenovú ponuku na adresu správcu: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 08. októbra 2025.
Obhliadky bytu sú plánované na 19. a 26. septembra 2025 o 13:00 hod., vždy po predchádzajúcom telefonickom potvrdení. Ponuky musia obsahovať všetky požadované údaje podľa typu záujemcu – fyzická alebo právnická osoba – a musia byť doručené v zalepenej obálke so značkou „NEOTVÁRAŤ: 2025/003480 – MA“. Správca si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť alebo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.
Motorové vozidlo Volkswagen Golf
Slovenský metrologický ústav ponúka na predaj motorové vozidlo Volkswagen Golf (rok výroby 2004) formou osobitného ponukového konania.
Auto je pojazdné, pravidelne servisované, najazdených má 281 327 km, má objem motora 1 896 cm³, výkon 66 kW, naftový pohon a manuálnu päťstupňovú prevodovku.
Minimálna cena bola stanovená na 990 eur, záujemcovia musia doručiť písomnú cenovú ponuku v zalepenej obálke na adresu správcu (Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 841 04 Bratislava) do 30. septembra 2025.
Vozidlo vyžaduje drobné opravy, ako je výmena zadných kotúčov a platničiek, silentblokov, tesnení a dielov výfuku, začínajúce hrdzavenie karosérie a opravu stropnice.
Platnosť STK/EK je do 13. júla 2025 a vozidlo je momentálne dočasne vyradené z evidencie na Dopravnom inšpektoráte. Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie a akceptuje len ponuky vyjadrené pevnou sumou.
Garáž v Habovke
Správa Tatranského národného parku ponúka na predaj garáž v katastrálnom území Habovka, nachádzajúcu sa na adrese Pod grúňom č. 370/91.
Garáž stojí na pozemku o výmere 18 m² a jej primeraná cena bola stanovená na 7 068 eur. Predaj prebieha formou ponukového konania, záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť správcovi do 13. októbra 2025.
Ponuka je určená pre záujemcov vrátane štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, a správca si vyhradzuje právo odstúpiť od predaja podľa platných predpisov. Garáž je vedená na liste vlastníctva č. 764 a prevádzaný majetkový podiel je 1/1.
Nahlásiť chybu v článku