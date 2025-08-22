Operátorom klepli po prstoch: Tieto informácie už musia pravdivo zverejňovať. Pomôcť má aj štátny merač internetu

Ilustračná foto: Unplash

Roland Brožkovič
Operátorom pribudli nové povinnosti.

Rýchlosť internetu a jeho stabilita je aj v dnešnej dobe neraz problémom a bežne sa stáva, že hoci operátori udávajú nejakú rýchlosť, tá reálna je bežne nižšia. Práve s týmto chce teraz štát zabojovať. 

Vydal totiž vyhlášku o kvalitatívnych ukazovateľoch služieb, ktorá platí od začiatku minulého mesiaca, píšu Živé. Jej cieľom má byť zvýšenie transparentnosti a poskytnutie jasnejších a porovnateľnejších informácií o kvalite telekomunikačných služieb.

Operátori tak musia zverejňovať viaceré parametre služieb, vrátane času zriadenia služby a rýchlosti odstránenia porúch, úspešnosti volaní či o počte reklamácií. Ak ide o internet, musia operátori pri pevných sieťach uvádzať maximálnu a bežne dostupnú rýchlosť sťahovania a odosielania dát.

Viacero noviniek

Pri mobilných však stačí zverejňovať len odhadovanú maximálnu rýchlosť a rýchlosť. Ďalej musia operátori zverejňovať aj ukazovatele, ako sú rozlíšenie pri prenose textu a videa v reálnom čase.

Štát pritom riešil rýchlosť internetu aj nedávno. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v júli uviedol do prevádzky nový verejne dostupný Merač Internetu. Ide o certifikovaný online nástroj, ktorý umožňuje užívateľom presne zistiť kvalitu ich internetového pripojenia.

Merač Internetu poskytuje informácie o rýchlosti sťahovania, odosielania a odozve (ping) a umožňuje vykonávať jednorazové informatívne merania, cyklické merania v pravidelných intervaloch aj certifikované merania vhodné ako dôkaz pri reklamácii služby poskytovateľovi.

Svoju aktuálnu rýchlosť pripojenia si môžu užívatelia zmerať na stránke https://merac.teleoff.gov.sk/. Otázky alebo spätnú väzbu je možné zasielať na [email protected].

