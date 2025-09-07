Staronovým starostom Petržalky má byť Ján Hrčka: Vzdal sa mandátu, obyvatelia mu opäť prejavili dôveru

Foto: TASR/Dano Veselský

Zuzana Veslíková
TASR
Výsledky volieb ešte musí potvrdiť štátna volebná komisia.

Staronovým starostom v bratislavskej Petržalke sa v sobotných doplňujúcich voľbách stal Ján Hrčka. Vyplýva to z jeho vyjadrení na sociálnej sieti, jeho víťazstvo vo voľbách potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. 

Hrčka uviedol, že mu hlas malo dať 12.260 voličov, čo predstavuje zisk 78,58 percenta platných hlasov pri účasti viac ako 16 percent. „Vaša dôvera je pre mňa znova silným záväzkom. Priam obrovským. Uvedomujem si to a budem si to pamätať,“ odkázal na sociálnej sieti.

Zdôraznil, že obyvateľov, ale ani seba už nechce sklamať

Deklaruje, že pod jeho vedením ako starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti bude v jej uliciach naďalej vidieť, že sa pracuje a menia sa veci k lepšiemu. To, čo sa stalo, označil opäť za veľkú skúsenosť.

„Nikdy nezabudnem na to, ako ste ma podržali v dobe, ktorá bola v mojom pracovnom a z veľkej časti i osobnom živote najťažšia,“ podotkol Hrčka. Ten by sa mal ujať mandátu zložením sľubu na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Vzdal sa mandátu

Mestská časť Petržalka je bez oficiálneho starostu od 1. júna po tom, ako sa Hrčka vzdal mandátu. Išlo o vyvodenie politickej zodpovednosti za miliónový podvod, ktorý odhalili na miestnom úrade. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Hrčka šéfoval petržalskej miestnej samospráve od roku 2018.

Hrčka, v súčasnosti bratislavský mestský a krajský poslanec, však následne začiatkom júla ohlásil svoju kandidatúru v doplňujúcich voľbách. Odôvodnil to tým, že ak mu obyvatelia dajú dôveru, rád by s ľuďmi na miestnom úrade dokončil veci za ostatného 6,5 roka.

Vyjadril sa, že si pôjde „po predčasné vysvedčenie za prácu, niekde aj nedokončenú.“ Jeho jediným súperom vo voľbách bol miestny poslanec Juraj Mravec.

