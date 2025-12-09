Spor prerástol do odvolania: Žilinka zbavil Balogha funkcie, žilinskú prokuratúru dočasne povedie námestníčka

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR odvolal Tomáša Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline.
Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Funkciu dočasne preberie námestníčka
„Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR dnešným dňom odvolal z funkcie vedúceho prokurátora krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha,“ priblížila Drobová. Ako doplnila, do obsadenia funkcie krajského prokurátora v Žiline na základe výberového konania bude oprávnenia krajského prokurátora vykonávať námestníčka krajského prokurátora v Žiline pre trestný úsek.
Rada prokurátorov podporila odvolanie
Balogh adresoval poslancom brannobezpečnostného parlamentného výboru viaceré listy. Žilinku obvinil z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov. Žilinka to odmietol. Proces na odvolanie Balogha podľa svojich slov inicioval pre porušenie zákona pri nákupe nábytku pre prokuratúru.
Rada prokurátorov SR zdôvodnila v závere novembra odporúčanie na odvolanie Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline nielen sporným nákupom nábytku, ale aj Baloghovou komunikáciou s parlamentným brannobezpečnostným výborom. Balogh reagoval, že priebeh zasadnutia Rady prokurátorov SR nesie všetky znaky porušovania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch.
