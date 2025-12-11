Spojili ich dve pohlavia v ústave: Poslanec Krátky odchádza od Matoviča, čoskoro sa pridá ku KDH

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Majerský potvrdil, že KDH je blízko dohody s Rastislavom Krátkym.

Diskusia o vstupe nezaradeného poslanca Národnej rady SR Rastislava Krátkeho do opozičného klubu KDH sa blíži do finále. Uviedol to líder kresťanských demokratov a poslanec Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR. Avizoval tlačovú konferenciu s Krátkym v dohľadnej dobe.

„S poslancom NR SR Rastislavom Krátkym postupujeme v diskusiách. V krátkej dobe predstavíme ďalšie kroky. Debata postúpila, blížime sa do finále. Nechcem nejako zvlášť predbiehať, ale v najbližších dňoch budeme mať aj spoločnú tlačovú konferenciu a verím, že ho budeme môcť aj predstaviť,“ vyhlásil pre TASR.

Vstup Richarda Vašečku je komplikovanejší

Pri otázke TASR o prípadnom vstupe ďalšieho nezaradeného poslanca Richarda Vašečku do klubu KDH upozornil na zložitejšiu situáciu. Poukázal na to, že Vašečka je členom inej politickej strany Kresťanská únia. Hovoril však o vzájomnej spolupráci a postupoch.

Richard Vašečka
Foto: TASR/Jakub Kotian

Zároveň však zdôraznil, že kresťanskí demokrati vedia podať pomocnú ruku, keďže situácia nezaradených poslancov nie je v parlamente jednoduchá. „Oni sa aj pri hlasovaní o novele ústavy zachovali zodpovedne, nezapreli svoje presvedčenie, lebo vedeli, že to je dobrá vec,“ skonštatoval.

KDH odmieta rokovania s Jánom Ferenčákom

Majerský zároveň odmietol, že by klub KDH rokoval o spolupráci s poslancom Jánom Ferenčákom (Hlas SD), ktorý avizoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu z čela výboru pre európske záležitosti, odíde z klubu Hlasu SD.

„Je to niečo úplne iné. Poslanec Ferenčák bol súčasťou vládnej koalície, kde schvaľoval všetky tie veci, ktoré sme kritizovali,“ argumentoval. Predpokladá, že ani ďalšie opozičné strany by mu nedali „generálny pardon“. Zároveň nechcel konkretizovať postup opozície pri hlasovaní o návrhu na odvolanie Ferenčáka, ktorý podali poslanci za Hlas SD.

