Splnil sa mu sen: Donald Trump dostal od Maríe Coriny Machado Nobelovu cenu za mier

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Trump vyzdvihol gesto venezuelskej opozičnej líderky.

Americký prezident Donald Trump vyzdvihol vo štvrtok líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú za „nádherné“ gesto s Nobelovou cenou. Machadová predtým uviedla, že počas stretnutia v Bielom dome Trumpovi odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Trump ocenil Machadovú za to, že mu odovzdala „Nobelovu cenu za mier za prácu, ktorú som vykonal“. „Je to úžasná žena, ktorá si toľkým prešla,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social a dodal, že odovzdanie medaily bolo zo strany Machadovej „takým nádherným gestom vzájomnej úcty“.

Prvé osobné stretnutie v Bielom dome

Trump prijal Machadovú vo štvrtok v Bielom dome, pričom išlo o ich prvé osobné stretnutie a trvalo niečo viac než hodinu. Machadová po schôdzke reportérom povedala, že medailu svojej Nobelovej ceny za mier odovzdala Trumpovi. Na ich otázku, či ju americký prezident prijal, však neodpovedala.

Podľa agentúry AP mu cenu odovzdala na znak uznania Trumpovej oddanosti Venezuele. Trump po zásahu USA vo Venezuele, ktorý 3. januára viedol k zvrhnutiu a zajatiu dlhoročného tamojšieho prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“.

Podpora Delcy Rodríguezovej a reakcia Nobelovho výboru

Miesto nej podporil Madurovu námestníčku a aktuálne dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú. V snahe udržať si Trumpovu priazeň 58-ročná Machadová už minulý týždeň avizovala, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovu cenu za mier.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores – URUGUAY, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Trump predtým naznačil, že by mu ju mohla dať, keď sa stretnú, pripomína AFP. Nórsky Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že to nie je možné, a že cena je neprenosná. Po schôdzke s Trumpom sa Machadová pred Bielym domom stretla aj so svojimi stúpencami. „Buďte si istí, že sa na prezidenta Trumpa môžeme spoľahnúť, čo sa týka slobody Venezuely,“ povedala podľa agentúry DPA. Schôdzku s Trumpom označila za „veľmi dobrú“.

