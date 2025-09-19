Spevák Justin Bieber odhalil pravidlá vzťahu s Hailey. Takéto má byť tajomstvo ich šťastného manželstva

Vzťah Bieberovcov sa často dostáva na titulky, nie vždy však z tých správnych dôvodov. Napríklad, keď Justin v hneve vyslovil slová o kariére svojej manželky a verejne sa k nim neskôr priznal na internete. Fanúšikovia nepochopili, prečo svoju manželku takto verejne ponížil, a preto hneď po tomto komentári nasledovalo verejné ospravedlnenie.
Ako zachytil portál LADBible, zdá sa však, že Hailey a Justin sa snažia posunúť svoj vzťah na zdravšiu úroveň a to vďaka desiatim zarámovaným pravidlám, ktoré im visia na stene a majú ich tak neustále na očiach. Svoji sú pritom od roku 2018 a pred pár dňami tak oslávili siedme výročie svadby.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Aké hodnoty sú pre nich kľúčové
Na pamiatku tohto míľnika vo svojom vzťahu spevák piesne „Baby“ zverejnil na Instagrame desať prikázaní, ktoré dodržiava jeho rodina. Medzi hodnoty, ktorými sa Bieberovci riadia, patria „uctievanie“, „inovácia“ a „udržateľnosť“, pričom Justin a Hailey uprednostňujú aj „dávať ľuďom pocit, že môžu lietať“.
Ak by ste si mysleli, že „uctievanie“ súvisí s vierou, mýlili by ste sa. Bieberovci totiž uctievajú odpočinok, čo je pochopiteľné, keďže majú malé dieťa.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na druhej priečke ich zoznamu bolo cenenie si „dlhovekosti a udržateľného životného tempa“. Nasledovalo cenenie si „kvality a dokonalosti produkcie“, ako aj „INOVÁCIA a posúvanie ľudskej skúsenosti vpred“. Dbajú tiež na „ZDRAVIE a fyzickú pohodu ako akt zodpovednosti“ a keďže obaja vo svojej kariére robia niečo pre ľudí a celkovo ich rebríček znie ako marketingová stratégia, nechýba v ňom ani to, aby si cenili „udržateľnosť a vytváranie produktov, ktoré slúžia ľudstvu“.
Keďže tejto rodine peniaze rozhodne nechýbajú, v zozname ich hodnôt je tiež to, že si vážia štedrosť a dbajú na venovanie času, peňazí a rešpektu iným ľuďom. V neposlednom rade berú „život ako dar“ a každý deň sú vďační za to, čo im dáva, a tiež si vážia „ĽUDÍ a veria v ich dôstojnosť a večnú hodnotu“.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ide tak o skutočne netradičné rodinné pravidlá, ktoré pravdepodobne v inej domácnosti nenájdete. Napriek tomu to fanúšikovia v komentároch nazvali tajomstvom ich šťastného vzťahu a odkázali im, že z toho, ako je to krásne napísané, je vidieť, že sú dobrí rodičia a ľudia.
Nahlásiť chybu v článku