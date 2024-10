Soňa Müllerová je pod paľbou kritiky pre svoj vzhľad. Fanúšikovia vyjadrili nespokojnosť s touto vecou, moderátorka sa bráni

Obľúbená moderátorka Dámskeho klubu čelí obrovskej vlne kritiky, ktorú prejavili televízni diváci. Hoci v prevažnej väčšine jej neujdú slová chvály a komplimenty pre výzor, tentoraz sa karta obrátila. Moderátorka má však pre nich jasný odkaz.

Článok pokračuje pod videom ↓

Soňa Müllerová je známa pre svoj jedinečný módny štýl, čo dokazuje na sociálnych sieťach i v Dámskom klube. Pondelková relácia sa však začala inak ako obvykle. Kolegyňa Karin Majtánová zagratulovala Soni k jej narodeninám, čo ju príjemne prekvapilo, ako sme písali v predošlom článku.

Čo sa divákom nepáči?

Známa moderátorka sa zakaždým ukáže v dokonalom outfite, napokon, hlavne preto si získala svojich priaznivcov. Televízni diváci si však posledné obdobie všimli na nej jednu vec, ktorá im nie je po chuti. Vadia im dioptrické okuliare so zrkadlovými sklami, s ktorými sa Soňa ukazuje v relácii. Má však na to určitý dôvod.

„Rada by som vám to vysvetlila. Nebola to žiadna módna ani stylistická záležitosť, ani imidžová, ale skôr zdravotná. Pretože, žiaľbohu, už 3 týždeň sa mi ťahá jačmeň na oku, tak som takto vyriešila svoj problém,” uviedla na pravú mieru Soňa vo videu na Instagrame.

Dúfa, že to nepotrvá dlho