Adela Vinczeová zažila poriadnu hanbu. Vďaka synovi Maxíkovi sa ocitla v situácii, ktorá ju odrovnala

Popri materstve zvláda Adela bez problémov aj svoju kariéru. Či už ju ľudia vidia na obrazovkách v šou Milujem Slovensko alebo ju počujú z éteru Fun rádia. V rádiu moderuje šou so Sajfom, do ktorej si pozývajú zaujímavých hostí a dozvedia sa o ľuďoch zo šoubiznisu rôzne „pikošky“, ktoré v uvoľnenej atmosfére dvoch moderátorov nemajú problém priznať. Nie sú to však len hostia, ktorí priznávajú bizarnosti z osobného života.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nedávno do šou Adely a Sajfu zamieril herec Daniel Fischer. Adela s ním riešila otázku rodičovstva a to, ako deti napodobňujú svojich rodičov. Sama sa pritom dozvedela, ako ju malý Maxík vidí, keď začal napodobňovať jej gestá a odpovede a bola milo prekvapená. Ocitla sa však aj v situácii, kedy sa šla od hanby prepadnúť pod zem.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Poriadny „trapas“

Adela sa s Danielom rozprávala o tom, že deti sú „nahrávky“ svojich rodičov a zvyknú opakovať ich frázy. V prípade herca to bolo dohováranie, keďže jeho dcéra a neter sa navzájom poúčali akoby boli rodičia. Adela na to s úsmevom odpovedala: „Oni si nás nahrávajú. Ja som napríklad takto o sebe zistila, že som celkom príjemný človek, lebo malý začal rozprávať také, že: „Kľudne“ môžeš. Vieš čooo, „kľudne“, vieš čooo… A ja som zistila, že takto odpovedám.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Po tejto humornej historke však prišlo spomínanie na zážitok, ktorý rozhodne nečakala. Adela totiž priznala, že sa s Viktorom snažia malého Maxíka učiť, aby neposudzoval ľudí podľa výzoru a nerozprávajú sa o tom, kto ako vyzerá. Napriek tomu, že ako rodičia nepomenúvajú nedostatky ľudí, Adela vďaka jednej nepríjemnosti zistila, že odniekiaľ Maxík predsa len tieto výrazy má. „Má takúto anglickú knižku a tam je fat – tučný, chudý a vieš, teraz s tým perom na to stláča a takéto pojmy sa tam učí,“ vysvetlila.

Potom nasledovala príhoda, ktorú rozhodne nik nečakal. „Boli sme na plavárni a okolo išla taká dáma, ktorá mala nejakú svoju špecifickú hmotnosť. Ale išla okolo nás vzdialená asi na desať centimetrov, a Maxík zahlásil: Prečo je teta tučná?“ spomína Adela na hanbu z plavárne.