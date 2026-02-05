Šokujúce následky života bez sexu: Odborníci varujú pred zmenšením penisu aj vážnymi psychickými problémami

Mladí dospelí z generácie Z majú výrazne menej sexu než ktorákoľvek generácia pred nimi, čo podľa odborníkov môže mať vážne zdravotné následky. Dlhodobá sexuálna nečinnosť môže viesť k fyzickým zmenám tela, psychickým problémom i narušeniu vzťahov.
Štúdia Kalifornskej univerzity z roku 2021 odhalila alarmujúce zistenie, a to až 38 percent mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov uviedlo, že v predchádzajúcom roku nemali žiadneho sexuálneho partnera. Podľa odborníkov uvedených v Mail Online môže nedostatok sexuálnej aktivity počas týždňov, mesiacov či rokov spôsobiť škodlivé účinky na ľudské telo a psychiku.
Možné zdravotné následky dlhodobého nedostatku sexu
Ľudia, ktorí dlhodobo nemajú sex, môžu podľa odborníkov čeliť síce zriedkavým, no aj vážnejším zdravotným problémom. Dr. Tara Suwinyattichaiporn vysvetlila, že dlhá sexuálna abstinencia môže u mužov viesť k zmenšeniu penisu a u žien k zmenám vo vagíne: „Tkanivo sa stáva menej elastickým a môže sa zmenšiť o jeden až dva centimetre,“ vyjadrila sa.
Urológ Tobias Kohler zo Southern Illinois University School of Medicine zároveň potvrdil, že bez pravidelných erekcií penis stráca pružnosť a môže sa zmenšiť. U žien môže nedostatok sexu spôsobiť stenčenie a vysušenie pošvových tkanív, skrátenie pošvového kanála a bolestivejší pohlavný styk.
Dôležitosť pravidelnej ejakulácie naznačila aj štúdia Harvardovej univerzity z roku 2016, podľa ktorej muži, ktorí ejakulujú aspoň 21-krát mesačne, majú o tretinu nižšie riziko rakoviny prostaty než tí, ktorí ejakulujú len štyri až sedemkrát mesačne. Vedci sa domnievajú, že škodlivé látky sa v prostate časom hromadia, no ejakulácia ich môže pomôcť z tela odstrániť, uvádza Urology Care Foundation.
