Sneh v Ružomberku nikto nečakal, nehlásili ho ani radary: Obyvateľov poriadne prekvapil, môže za to táto vec

Ružomberok sa dnes prebudil do nečakaného zimného scenára. Ulice a strechy pokryl tenký, približne trojcentimetrový koberec snehu, hoci posledné dni patrili medzi najpokojnejšie v rámci celej jesene. Sneženie nepriniesla žiadna predpoveď a dokonca sa neobjavilo ani na radaroch.
Podľa portálu iMeteo však noc sprevádzal mrazivý vzduch s teplotami okolo -5,1 °C, čo zohralo zásadnú úlohu v tom, čo sa ráno stalo. Na väčšine územia Slovenska panovalo v posledných dňoch relatívne stabilné počasie. Po tom, ako sa krajina spamätávala z výdatných zrážok a zo sneženia, čo na strednom Slovensku spôsobilo lokálne povodne, prišlo pokojnejšie obdobie s oblačnosťou a len s ojedinelými zrážkami. Nič z toho nenaznačovalo, že práve Ružomberok čaká prekvapivý zimný jav.
Vysvetlenie je jednoduché a zároveň mimoriadne
Sneženie, ktoré sa nad mestom objavilo v noci z piatka na sobotu, nepatrí medzi bežné atmosférické javy. Ružomberok zasiahlo priemyselné sneženie. Tento typ snehu vzniká vtedy, keď sa v chladnom a vlhkom prostredí spojí vodná para s drobnými časticami a nečistotami vo vzduchu. Tie sa nachádzajú najmä v mestách s aktívnou priemyselnou výrobou.
Priemyselný sneh má to špecifikum, že vzniká veľmi nízko, neraz len pár desiatok až stoviek metrov nad zemou. Radary sledujú zrážky vo vyšších vrstvách atmosféry, preto tento jav jednoducho nezachytia. To vysvetľuje, prečo účty meteorologických služieb zostali počas noci ticho, kým Ružomberčania ráno šliapali v čerstvej snehovej vrstve.
Ako priemyselný sneh vzniká
Priemyselné sneženie je typické pre mestá, kde sa vo vzduchu nachádza zvýšené množstvo aerosólov. Tento jav vzniká vďaka kondenzačným jadrám. Vlhkosť sa na ne viaže, okamžite zamŕza a vytvára drobné ľadové kryštáliky. Tie pripomínajú skôr drobné ihličky než klasické snehové vločky. Od bežného snehu sa líši aj konzistenciou. Priemyselný sneh býva hustejší, tvrdší a môže mať jemne odlišný farebný odtieň v závislosti od znečistenia vo vzduchu.
Kombinácia suchých dní, mrazivej noci, pokojnej oblohy a priemyselných častíc vo vzduchu vytvorila ideálne podmienky na vznik jednej z mála zimných anomálií, ktoré sa na Slovensku objavujú len zriedkavo. Ružomberok si tak pripísal ďalší z momentov, keď príroda ukáže, ako komplexne a nevyspytateľne dokáže reagovať na mestské prostredie.
