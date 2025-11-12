Slovensko čelí rekordnému záujmu cudzincov: V týchto mestách vzniknú nové centrá polície aj desiatky pracovných miest

Veľkokapacitné centrá budú spracovávať spisový materiál zasielaný príslušnými oddeleniami cudzineckej polície.

V Bratislave a Banskej Bystrici vzniknú nové veľkokapacitné centrá cudzineckej polície. Ministerstvo vnútra SR sa pre tento krok rozhodlo v súvislosti s náporom, ktorý cudzinecká polícia registruje v roku 2025.

Posilnené by mali byť aj viaceré oddelenia. Vyplýva to z návrhu na posilnenie personálneho stavu oddelení cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý v stredu schválila vláda. Spracovateľnosť žiadostí je na cudzineckej polícii podľa dokumentu aktuálne na úrovni približne 60 až 70 percent.

Automobilový priemysel, opatrovateľky aj študenti

Budúci rok automobilka Volvo ohlásila nábor nových zamestnancov, kde sa predpokladá ďalší príjem štátnych príslušníkov z tretích krajín. Automobilka Volkswagen od septembra prijíma nových zamestnancov, do konca roka 2026 plánuje zamestnať viac ako 4 000 štátnych príslušníkov z tretích krajín. Prijímanie štátnych príslušníkov z tretích krajín očakávame aj v iných sektoroch (kamiónová doprava, ošetrovateľky, opatrovateľky, baterkáreň Šurany); taktiež už prebieha prijímanie nových študentov zo zahraničia od septembra 2025 v plánovanom počte 10 000 až 12 000,“ uviedol rezort v materiáli.

Ilustračná foto: Volvo

Kapacitnú situáciu označil rezort vnútra za naliehavú. Ako pripomenul, Slovensko bude čeliť ešte vyššiemu náporu na cudzineckú políciu v blízkej budúcnosti i pre zrušenie mimoriadnej situácie na území krajiny v spojitosti s vojnou na Ukrajine. Po zrušení mimoriadnej situácie bude musieť o obnovenie pobytu v krajine požiadať minimálne 60 000 cudzincov.

Zrušenie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny

Situáciu podľa rezortu skomplikuje aj zrušenie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny. Približne 130 000 osôb bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu. Ministerstvo vnútra upozornilo, že to bude spojené s administratívnou záťažou.

Kapacitné posilnenie by podľa materiálu malo v tomto roku stáť štát necelých 300 000 eur. Na budúci rok rezort vnútra počíta s nákladmi vo výške takmer 2,8 milióna eur.

Plány sú už hotové

Rezort vnútra má na vznik veľkokapacitných centier vytypované aj priestory. Kapacity cudzineckej polície plánuje posilniť stovkou zamestnancov. Polovica z nich by bola pridelených do bratislavského centra a oddelení cudzineckej polície na západe krajiny, 25 by pôsobilo v banskobystrickom centre a oddeleniach stredného Slovenska. Zvyšok by posilnil personálne kapacity na východnom Slovensku.

Veľkokapacitné centrá budú spracovávať spisový materiál zasielaný príslušnými oddeleniami cudzineckej polície. Rezort vnútra plánuje okrem takéhoto posilnenia kapacít aj otvorenie ďalších vybavovacích okienok či predĺženie stránkových hodín úradov.

