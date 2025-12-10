Slovenské mesto bude hore nohami, zruší aj vianočné trhy: Takéto niečo si obyvatelia nepamätajú

Rimavská Sobota už o dva dni zažije situáciu, akú si jej obyvatelia len nepamätajú. V tomto okresnom meste na juhu stredného Slovenska sa totiž 12. decembra bude konať rozlúčka s emeritným biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku ThDr. Gézom Erdélyim.
Úmrtie 89-ročného Erdélyho privedie do mesta delegácie z celého Slovenska a z viacerých krajín. Situácia bude dokonca taká vážna, že mesto uzavrie viacero ulíc a vianočný jarmok, píše web Rimava.sk. Prítomný by mal byť aj jeden z troch ústavných činiteľov Maďarska.
Uzávera ulíc a námestí
To, že pôjde o akciu, akú si mesto nepamätá, potvrdil aj primátor Jozef Šimko. Radnica preto v piatok zruší plánovaný jarmok na Hlavnom námestí a dôjde aj k uzávierke Hlavného námestia, Námestia SNP, ulice J. Jesenského a Cintorínskej ulice. Pohreb je naplánovaný na 13:00.
