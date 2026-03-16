Slovenská IT firma skončila po 30 rokoch. Nepomohli jej ani miliónové zmluvy so štátom

Piešťanská IT spoločnosť Kios, ktorá pred niekoľkými rokmi získala od Slovenskej pošty zákazku za takmer 3,8 milióna eur, predáva svoj majetok. Nepomohli jej ani desiatky ďalších zmlúv so štátom.
Napriek tomu, že zákazka mala firme zabezpečiť stabilný príjem na niekoľko rokov, spoločnosť nedokázala zvládnuť svoje záväzky a finančná situácia sa postupne zhoršovala. Informoval o tom portál Index.
Špecialisti na IT riešenia
Webové stránky spoločnosti už nie sú v prevádzke. Z historických záznamov webu sa však prezentovala ako poskytovateľ komplexných softvérových riešení s dôrazom na spoľahlivosť a kvalitu služieb. Ponúkala riešenia v oblasti informačných systémov, webových a mobilných aplikácií, správy zariadení, zálohovania či konzultingu, pričom klientom poskytovala aj webhosting a podporu IT infraštruktúry.
Kios vznikol ako pokračovateľ Kooperačného zásobovacieho združenia, ktoré založil štátny podnik VKUS Piešťany v roku 1977. Po Nežnej revolúcii sa osamostatnil a zameral sa na tvorbu databázových aplikácií a diaľkový prenos dát.
V roku 1995 sa biznis presunul pod spoločnosť Kios s. r. o., ktorej zakladateľmi boli Roman Dobrovodský, Milan Hody a Viliam Vavro. Okrem softvérových riešení poskytovala aj hardvér, jeho servis a internetové služby. Neskôr sa firma transformovala na akciovú spoločnosť.
Medzi jej významné projekty patrili služby pre Slovenskú poštu či implementácia riečnych informačných služieb IRIS Europe, správa prístavných poplatkov, pan-európsky projekt COMPRIS či vývoj aplikácií pre veliteľov lodí. Firma sa tiež angažovala v kybernetickej bezpečnosti, získala grant na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu.
Pravidelná spolupráca so štátom
Vrcholom podnikania firmy bola spomínaná zákazka od Slovenskej pošty v roku 2016 na softvér pre automatické triediace linky a softvérový nástroj na simuláciu spracovania listov. Kontrakt mal hodnotu 3,8 milióna eur bez DPH a firma ho získala priamo cez rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž.
Pošta zdôvodnila výber Kios tým, že len táto spoločnosť disponovala potrebným know-how, softvérovými nástrojmi a kvalifikovaným personálom na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky zariadení.
„Poskytnutím SW služieb inou spoločnosťou ako KIOS by mohlo dôjsť k technickým problémom a výpadkom prevádzky zariadení ATL, resp. až k nezvratným poškodeniam týchto zariadení, čo by v konečnom dôsledku znamenalo neúmerné zvýšenie nákladov obstarávateľa na ich následné odstránenie,“ uviedla poštová spoločnosť podľa agentúry SITA v roku 2016.
Nebola to pritom jediná zákazka spoločnosti s poštou či so štátnymi inštitúciami. Podľa portálu Uvostat tieto dva subjekty uzavreli medzi sebou dokopy 15 zmlúv v celkovej hodnote 4,69 milióna eur. Nechýbajú ani zákazky pre Dopravný úrad či Národné centrum zdravotníckych informácií.
Spoločnosti sa darilo počas pandémie, kde zaznamenala podľa portálu Finstat slušný zisk na úrovni 249 626 eur. Tržby v tom istom roku mala na úrovni takmer 3 miliónov eur. Po roku 2022 však prišiel strmý pád. Rok 2024 spoločnosť zakončila v strate takmer 200 000 eur, tržby klesli na hodnotu 653 000 eur.
Konkurz od augusta 2025
Napriek lukratívnym zákazkám a bohatým skúsenostiam sa hospodárenie Kiosu nakoniec zhoršilo. Spoločnosť podala návrh na vyhlásenie konkurzu a súd ho vyhlásil 14. augusta 2025. K 23. februáru 2026 správca konkurzu začal speňažovať majetok firmy. Podľa zverejnených údajov má firma 46 pohľadávok vo výške približne 293 000 eur, zatiaľ čo jej majetok je ohodnotený na približne 250 000 eur. V konaní figuruje 23 veriteľov.
Ani spolupráca na štátnych zákazkách tak firme nepomohla v tom, aby na našom trhu zotrvala a po vyše tridsiatich rokoch tak definitívne skončila.
