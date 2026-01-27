Slovenská firma chce poraziť aj Nvidiu, obrovskú investíciu však stále nedostala. Medzitým jej narástli dlhy

Spoločnosť Tachyum, obrovské meno slovenského technologického sektora, čelila v uplynulých mesiacoch a rokoch mnohým výzvam. Firma chce konkurovať Nvidii a tvrdí, že vyrobí najlepší AI čip na svete s názvom Prodigy. Otázkou však je, či sú tieto tvrdenia reálne.
Ešte na jeseň 2025 sa spoločnosť Tachyum pochválila uzatvorením financovania vo výške 220 miliónov dolárov (približne 185 miliónov eur) od európskeho investora, ktorého identita zostáva utajená. Táto investícia mala byť doplnená objednávkou na čipy v hodnote 500 miliónov dolárov (približne 422 miliónov eur) od toho istého investora. Na slovenské pomery je to niečo nevídané. Na tému upozornil Denník N.
Firma sa tak razom zaradila medzi najúspešnejšie spoločnosti v našej histórii z pohľadu investícií. Objavujú sa však pochybnosti, či spoločnosť tento tlak ustojí. A to aj napriek tomu, že zakladateľ firmy, Radoslav Danilák, vyvíjal čip pre Playstation 2 a pracoval v spoločnosti Nvidia.
Zároveň bol spoluzakladateľom firmy Sandforce, ktorá spôsobila revolúciu v oblasti technológií SSD diskov. Tú neskôr predal za približne 370 miliónov dolárov.
Hospodárske výsledky vravia niečo iné
Podľa oficiálnych vyhlásení mala byť suma prevedená na účet firmy do jedného mesiaca od podpisu zmluvy v októbri 2025, čo by znamenalo príchod peňazí najneskôr v novembri. V januári 2026 však firma paradoxne dlhuje na odvodoch takmer 150 000 eur.
Tachyum vysvetľuje oneskorenia administratívnymi procesmi pri cezhraničných transakciách a verí, že situáciu vyrieši čoskoro.
Strata spoločnosti za roky 2020 až 2024 presiahla 12 miliónov eur, iba za rok 2024 dosiahla hodnotu 4 milióny eur. Vlastné imanie firmy je v reči čísel katastrofálne, so záväzkami prevyšujúcimi majetok o takmer 14 miliónov eur. Samozrejme, pri firme, ktorá ešte nepriniesla na trh produkt, sú tieto čísla skreslené. Aj tak však vyvolávajú zvýšenú pozornosť.
Sľuby miliónových tržieb a mediálna pozornosť
Spoločnosť a jej univerzálny procesor Prodigy čelia dlhodobej histórii opakovaných oneskorení, ktoré patria k najdlhším v modernej histórii vývoja čipov. Pôvodne firma sľubovala finálne odovzdanie dizajnu na výrobu už v roku 2019, s komerčnou dostupnosťou v 2020. Termín sa posúval najprv na 2021, potom 2022, 2023, 2024 a neskôr na 2025.
Radoslav Danilák bol spolu s vtedajšou prezidentkou Zuzanou Čaputovou prítomný aj na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov. Do spoločnosti sú teda vkladané obrovské nádeje, či už z finančného, ale aj z marketingového hľadiska.
Znie to až príliš dobre
Spoločnosť nedávno predstavila vylepšenie procesora Prodigy, ktorý podľa jej vyhlásení poskytuje až 21‑násobne vyšší AI výkon než Nvidia Rubin Ultra.
V ľudskej reči by to bola revolúcia vo svete AI a informatizácie, Tachyum by totiž prekonala Nvidiu, momentálne najhodnotnejšiu firmu sveta. V umelej inteligencii sa investujú stovky miliárd eur a ak by sa to spoločnosti naozaj podarilo, malo by to globály vplyv aj na samotné Slovensko.
Firma zároveň uvádza, že dokáže zvládnuť extrémne rozsiahle modely AI s biliónmi parametrov pri zlomku nákladov a spotrebe energie tradičných riešení.
Technické detaily sú pritom zatiaľ dostupné len z tlačových materiálov, pričom čip nebol vyrobený ani otestovaný v reálnej prevádzke. Portál Tom’s Hardware upozorňuje, že sľuby o vysokom výkone sú založené výlučne na interných simuláciách a návrhoch, bez existencie fyzického čipu alebo nezávislých testov.
Z tohto dôvodu odborná verejnosť k výkonovým tvrdeniam pristupuje s prirodzenou opatrnosťou. Čip síce má ambiciózne parametre, no reálne overenie výkonu ešte neexistuje.
Na konte aj právny spor s Google
V decembri 2025 Tachyum eskalovalo spor s Google ohľadom trademarku TPU (Tachyum Processing Unit). Firma si zaregistrovala značku v roku 2020, no Google používa rovnaký akronym pre svoj Tensor Processing Unit. Tachyum žiada zastavenie žiadosti a používania tejto skratky firmou Google.
Argumentuje tým, že by to spôsobilo zmätok na trhu s AI čipmi. Firma teda znovu ukázala, že jej ambície sú dostatočné na to, aby súperila s najväčšími svetovými hráčmi v IT sfére.
Firma Tachyum zatiaľ pôsobí rozpačito. Radoslav Danilák má za sebou obrovské množstvo skúseností a dokázal, že má schopnosti priniesť revolúciu v IT sfére. Nie iba marketingom, ale reálnym podnikaním.
Čip Prodigy sa však odkladá už viac než šesť rokov a sľubuje výkon, ktorý vyvoláva oprávnené pochybnosti. Napriek ambíciám a technickým sľubom nič nenasvedčuje tomu, že by reálne dodanie bolo na dohľad, a mnohí odborníci upozorňujú, že ďalšie odklady môžu byť len otázkou času.
