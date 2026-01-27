Slovenská firma chce poraziť aj Nvidiu, obrovskú investíciu však stále nedostala. Medzitým jej narástli dlhy

Foto: Will Buckner, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons, SITA/AP

Martin Cucík
Slovensko by sa mohlo stať globálnym lídrom v umelej inteligencii vďaka spoločnosti Tachyum. Sú však aj dôvody na pochybnosti.

Spoločnosť Tachyum, obrovské meno slovenského technologického sektora, čelila v uplynulých mesiacoch a rokoch mnohým výzvam. Firma chce konkurovať Nvidii a tvrdí, že vyrobí najlepší AI čip na svete s názvom Prodigy. Otázkou však je, či sú tieto tvrdenia reálne.

Ešte na jeseň 2025 sa spoločnosť Tachyum pochválila uzatvorením financovania vo výške 220 miliónov dolárov (približne 185 miliónov eur) od európskeho investora, ktorého identita zostáva utajená. Táto investícia mala byť doplnená objednávkou na čipy v hodnote 500 miliónov dolárov (približne 422 miliónov eur) od toho istého investora. Na slovenské pomery je to niečo nevídané. Na tému upozornil Denník N.

Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák. Foto: SITA/AP

Firma sa tak razom zaradila medzi najúspešnejšie spoločnosti v našej histórii z pohľadu investícií. Objavujú sa však pochybnosti, či spoločnosť tento tlak ustojí. A to aj napriek tomu, že zakladateľ firmy, Radoslav Danilák, vyvíjal čip pre Playstation 2 a pracoval v spoločnosti Nvidia.

Zároveň bol spoluzakladateľom firmy Sandforce, ktorá spôsobila revolúciu v oblasti technológií SSD diskov. Tú neskôr predal za približne 370 miliónov dolárov.

Hospodárske výsledky vravia niečo iné

Podľa oficiálnych vyhlásení mala byť suma prevedená na účet firmy do jedného mesiaca od podpisu zmluvy v októbri 2025, čo by znamenalo príchod peňazí najneskôr v novembri. V januári 2026 však firma paradoxne dlhuje na odvodoch takmer 150 000 eur.

Tachyum vysvetľuje oneskorenia administratívnymi procesmi pri cezhraničných transakciách a verí, že situáciu vyrieši čoskoro.

Reprofoto: Finstat

Strata spoločnosti za roky 2020 až 2024 presiahla 12 miliónov eur, iba za rok 2024 dosiahla hodnotu 4 milióny eur. Vlastné imanie firmy je v reči čísel katastrofálne, so záväzkami prevyšujúcimi majetok o takmer 14 miliónov eur. Samozrejme, pri firme, ktorá ešte nepriniesla na trh produkt, sú tieto čísla skreslené. Aj tak však vyvolávajú zvýšenú pozornosť.

Sľuby miliónových tržieb a mediálna pozornosť

Spoločnosť a jej univerzálny procesor Prodigy čelia dlhodobej histórii opakovaných oneskorení, ktoré patria k najdlhším v modernej histórii vývoja čipov. Pôvodne firma sľubovala finálne odovzdanie dizajnu na výrobu už v roku 2019, s komerčnou dostupnosťou v 2020. Termín sa posúval najprv na 2021, potom 2022, 2023, 2024 a neskôr na 2025.

Radoslav Danilák bol spolu s vtedajšou prezidentkou Zuzanou Čaputovou prítomný aj na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov. Do spoločnosti sú teda vkladané obrovské nádeje, či už z finančného, ale aj z marketingového hľadiska.

Znie to až príliš dobre

Spoločnosť nedávno predstavila vylepšenie procesora Prodigy, ktorý podľa jej vyhlásení poskytuje až 21‑násobne vyšší AI výkon než Nvidia Rubin Ultra.

V ľudskej reči by to bola revolúcia vo svete AI a informatizácie, Tachyum by totiž prekonala Nvidiu, momentálne najhodnotnejšiu firmu sveta. V umelej inteligencii sa investujú stovky miliárd eur a ak by sa to spoločnosti naozaj podarilo, malo by to globály vplyv aj na samotné Slovensko.

Na snímke CEO Nvidie spolu s Donaldom Trumpom a Elonom Muskom. Zdroj: SITA/AP

Firma zároveň uvádza, že dokáže zvládnuť extrémne rozsiahle modely AI s biliónmi parametrov pri zlomku nákladov a spotrebe energie tradičných riešení.

Technické detaily sú pritom zatiaľ dostupné len z tlačových materiálov, pričom čip nebol vyrobený ani otestovaný v reálnej prevádzke. Portál Tom’s Hardware upozorňuje, že sľuby o vysokom výkone sú založené výlučne na interných simuláciách a návrhoch, bez existencie fyzického čipu alebo nezávislých testov.

Z tohto dôvodu odborná verejnosť k výkonovým tvrdeniam pristupuje s prirodzenou opatrnosťou. Čip síce má ambiciózne parametre, no reálne overenie výkonu ešte neexistuje.

Na konte aj právny spor s Google

V decembri 2025 Tachyum eskalovalo spor s Google ohľadom trademarku TPU (Tachyum Processing Unit). Firma si zaregistrovala značku v roku 2020, no Google používa rovnaký akronym pre svoj Tensor Processing Unit. Tachyum žiada zastavenie žiadosti a používania tejto skratky firmou Google.

Argumentuje tým, že by to spôsobilo zmätok na trhu s AI čipmi. Firma teda znovu ukázala, že jej ambície sú dostatočné na to, aby súperila s najväčšími svetovými hráčmi v IT sfére.

Firma Tachyum zatiaľ pôsobí rozpačito. Radoslav Danilák má za sebou obrovské množstvo skúseností a dokázal, že má schopnosti priniesť revolúciu v IT sfére. Nie iba marketingom, ale reálnym podnikaním.

Čip Prodigy sa však odkladá už viac než šesť rokov a sľubuje výkon, ktorý vyvoláva oprávnené pochybnosti. Napriek ambíciám a technickým sľubom nič nenasvedčuje tomu, že by reálne dodanie bolo na dohľad, a mnohí odborníci upozorňujú, že ďalšie odklady môžu byť len otázkou času.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac