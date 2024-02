Šoféri pozor, čoskoro budú platiť novinky na cestách. Tieto zaužívané pravidlá prejdú zmenami

Na cestách si budeme musieť zvyknúť na novinky. Od apríla vstúpia do platnosti zmeny v dopravnej vyhláške, upozornil na to portál MY Trenčín.

Zmeny sa dotknú napríklad zvislého aj vodorovného značenia a pravidiel na križovatke. Ministerstvo vnútra má v pláne zjednotiť pravidlá na cestách.

Príkazy a zákazy ukončí ďalšia značka

Po novom už križovatka nebude ukončovať príkazové a zákazové značky. „Značka o najvyššej dovolenej rýchlosti a zákaze predchádzania vrátane zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá bude v priamom smere platiť až po značku, ktorá tento zákaz ukončí. To znamená, že nie po najbližšiu križovatku,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra SR.

Pred a za každou obcou pribudnú rýchlostné značky

Na cestách si bude treba dať pozor aj na rýchlosť, značka o začiatku alebo konci obce ju už neukončí. Pred každou obcou bude od apríla osadená značka s maximálnou dovolenou rýchlosťou a na jej konci ju ukončí ďalšia príslušná značka.

Zmeny pri súvislej čiare

Pozdĺžnu súvislú čiaru bude po novom možné predchádzať iba pri obchádzaní prekážky cestnej premávky. Treba si dať pozor pri odbočovaní z hlavnej cesty na pozemok. Ak nebude čiara prerušená, šofér nemôže odbočiť.

Ďalšie novinky

Pozdĺžne žlté čiary doteraz znamenali zákaz státia a zastavenia, od apríla už nebudú platiť, pretože žltou farbou sa značia dočasné vodorovné značky. Pozor aj na zmenu v signalizačnom znamení. „Signály zelenej farby v tvare šípky na semafore budú mať pre vodičov rovnaký význam, a to vrátane doplnkového signálu v tvare šípky,“ ozrejmil rezort.