Slováci si tento rok priplatia: Cena obľúbenej pochúťky prudko stúpla, zdraželo aj exotické ovocie

Foto: TASR/DPA

Nina Malovcová
TASR
Koľko nakoniec zaplatí Mikuláš?

Mikuláš 2025 bude pre slovenské domácnosti citeľne drahší než vlani. Hoci nejde o rekordné zdraženie, typický mikulášsky balíček si tento rok vypýta približne o 10 % viac, najmä ak v ňom dominuje čokoláda či exotickejšie ovocie.

Dôvodom sú vysoké ceny kakaa na svetových trhoch, kolísavé ceny ovocia, ale aj domáce faktory v podobe zvýšenej DPH či transakčnej dane, ktoré udržujú infláciu v potravinách okolo štyroch percent.

Čokoláda je najdrahšou položkou balíčka

Najväčšiu ranu rozpočtu opäť spôsobuje čokoláda. Hoci ceny kakaa na burze od svojho maxima klesli o viac než dve tretiny, v obchodoch zmenu tak skoro neuvidíme. Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka zostávajú ceny čokoládových výrobkov vysoké preto, že výrobcovia majú dlhodobé kontrakty s pôvodne vyššou cenou, ktoré sa ešte nepreklopili do koncových cien.

Foto: Unsplash

Kakaový prášok či čokoláda na varenie sú medziročne drahšie o 28 až 31 percent, čokoládové tyčinky o 19 percent a mliečna aj plnená čokoláda rastie dvojciferným tempom.

Výrobcovia zdražujú aj zmenšovaním balení

Výrobcovia pritom často siahajú po tichom zvyšovaní cien cez menšie balenia. Spotrebiteľ tak zaplatí viac, aj keď cenovka rast neukazuje naplno. Najvýraznejšou výnimkou je sladené kondenzované mlieko Salko, ktoré zdraželo o rekordných 45 percent a stalo sa najrýchlejšie rastúcou položkou celého mikulášskeho koša.

Drahšie je aj ovocie, ktoré tradične dopĺňa sladkosti. Kiwi medziročne zdraželo o 45 %, banány o 21 %, mandarínky o pätinu. Dôvodom je slabšia úroda v južnej Európe aj vyššie logistické náklady. Miernejšie stúpa cena jabĺk a pomarančov o 6 až 7 %. Naopak, hrozno je extrémne lacné. Jeho cena sa prepadla o viac než polovicu. Vďačí za to vysokej minuloročnej báze aj lepším zásobám, pričom práve hrozno sa tento rok stáva najvýhodnejšou „prémiovou“ položkou do balíčka.

Lacnejšie mliečne výrobky pomáhajú domácnostiam

Pozitívnym prekvapením sú mliečne výrobky. Po extrémnom zdražení v roku 2024 sa situácia otočila a maslo je o štvrtinu lacnejšie a mlieko o takmer 10 %. Domácnosti, ktoré si sladkosti pečú samy, tak môžu časť výdavkov pritom ušetriť. Domáce pečenie je vďaka zlacneniu surovín opäť konkurencieschopné oproti kupovaným sladkostiam.

Cukor však rastie naďalej. Práškový cukor je drahší o 28 %, kryštálový o štyri percentá, čo súvisí so slabšou európskou úrodou, s vyššími výrobnými nákladmi a daňovým zaťažením. Napriek tomu patrí cukor medzi najpomalšie rastúce položky v košíku.

Koľko bude stáť balíček pri pokladnici

Pri pokladnici tak môže tradičný balíček vyskladaný zo sladkostí a ovocia vyjsť o 12 až 18 % drahšie než vlani. Domácnosti, ktoré siahnu najmä po čokoláde, pocítia nárast ešte výraznejšie. Kto však balíček doplní lacnejšími položkami, najmä hroznom, jabĺčkami či surovinami na domáce pečenie, vie konečnú cenu zmierniť bez toho, aby balíček pôsobil skromnejšie.

Foto: Pixabay

Ako zdôrazňuje Boháček, výsledná cena je tento rok paradoxne viac v rukách samotného Mikuláša než inflácie. „To, či bude Mikuláš drahý alebo nie, závisí od toho, či siahne po čokoláde, alebo dá viac šancu ovociu a domácemu pečeniu,“ dodáva analytik.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zákaz spaľovacích áut od 2035 má trhliny: EÚ mení plán, Nemecko posiela do Bruselu tvrdý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac