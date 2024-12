Počasie sa úplne zbláznilo, pripravilo si poriadne prekvapenie: Meteorológovia zverejnili predpoveď na budúci rok

Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, ojedinele aj zamračené nízkou oblačnosťou. Výnimočne sa tiež môže tvoriť hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 4 až 10 stupňov Celzia, pri nízkej oblačnosti okolo 2 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 7 stupňov Celzia. Bude bezvetrie, alebo bude fúkať len slabý, v Košickom kraji väčšinou severný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h). Spadne približne do 0,5 milimetra zrážok.

Novoročná zmena

Podobne na tom bude aj sobota. „Tento víkend sa bude niesť v znamení jasného a teplého počasia a ešte pár dní nás bude ovplyvňovať tlaková výš. Počas jasných nocí poklesne teplota v údoliach až na -11 °C, avšak počas dňa nás cez víkend čaká neprimerane teplo, a to znova až do +10 °C,“ informuje iMeteo.

K určitej zmene dôjde podľa meteorológov až v novom roku. „Cez naše územie by mohol postúpiť front, ktorý ešte 3. januára prinesie na Slovensko plošný dážď. Ochladiť by sa malo až pri ďalšom prechode studeného frontu, ktorý by mal postupovať 4. januára,“ dodáva portál.

V spomínanom období by sa mal do našej oblasti dostať chladnejší vzduch zo severu, ktorý zrejme prinesie zimu. Talianski meteorológovia naopak hovoria, že do ich krajiny zavíta v januári vlna horúčav, ktorá sa udrží približne týždeň a potom sa zase ochladí.