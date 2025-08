„Sledovala som svoje telo zhora.“ Žena na 17 minút zomrela. Opisuje, čo všetko videla po smrti

Tragický incident sa odohral počas intenzívneho výcvikového kurzu v posilňovni. Práve skončila sériu s činkami, keď sa náhle začala cítiť zle. Spomína si, ako sa obrátila ku kamarátke a povedala jej, že sa jej točí hlava a má pocit, akoby jej „z tela odtekala všetka energia“. O niekoľko sekúnd nato spadla na zem a stratila vedomie.

V ten deň Victoria utrpela zástavu srdca – jej krv odrazu prestala prúdiť a okysličovať zvyšok tela a ona klinicky zomrela. Záchranári dorazili v priebehu niekoľkých minút a okamžite začali s resuscitáciou. Napriek rýchlemu zásahu sa im dlhé minúty nedarilo nahmatať pulz.

„Bola vždy fit a zdravá a bola vášnivou športovkyňou, takže to, že ju v roku 2019 postihla nevysvetliteľná zástava srdca, bol veľký šok,“ informuje Greater Birmingham Chambers of Commerce v tlačovej správe.

Kým okolo nej panoval chaos, Victoria tvrdí, že vnímala všetko z vtáčej perspektívy – a opísala, čo prežila počas toho, ako bola klinicky mŕtva.

Ako prezradila pre The Mirror, po kolapse sa ocitla mimo tela – akoby sa začala „vznášať“ nad celou scénou.

„Keď sa to stalo, všetko sčernelo a nebolo nič. Potom som si uvedomila, že sa pozerám zhora na svoje vlastné telo,“ spomína.

„Vznášala som sa blízko strechy a videla, ako ležím na podlahe telocvične. Moja prvá myšlienka bola, že mám akési tučné nohy, a keď som sa spätne pozrela na fotografiu z tréningu, uvedomila som si, že boli skutočne opuchnuté. Necítila som pokoj ani teplo, nevidela som svetlo. Len som sa pozerala a videla, že okolo mňa boli nejaké žlté stroje.“

Victoria Thomas died for 17 minutes but her heart miraculously sprang back to life. Now mum to a healthy baby boy, she is due to compete in both volleyball and basketball at the World Transplant Gameshttps://t.co/FtnYPhKWIl

— H-Metro (@HMetro_) July 29, 2025