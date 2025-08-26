Školský rok klope na dvere, zariadenia riešia obrovský problém: Chýba viac ako 1 200 zamestnancov, títo učitelia sú vzácni

Ilustračná foto: Unsplash

Monika Šuchová
SITA
V súčasnosti hľadá zamestnancov 645 škôl.

Do začiatku školského roka zostáva už len zopár dní, no školy stále hľadajú vyše 1 200 zamestnancov. Ukazujú to údaje, ktoré zverejnila spoločnosť Alma Career Slovakia.

Na portáli Edujobs.sk v súčasnosti hľadá zamestnancov 645 škôl. Situácia je v porovnaní s vlaňajškom o čosi lepšia, minulý rok o takomto čase totiž bolo zverejnených o 450 ponúk viac. Školy najčastejšie hľadajú zamestnancov na pedagogické pozície, ide o 1 020 inzerátov, čo predstavuje 82 percent z celkového počtu ponúk.

Hľadajú sa učitelia, upratovačky aj pomoc do kuchyne

Najžiadanejší sú učitelia a učiteľky pre druhý stupeň základných škôl, aktívnych je bezmála 240 ponúk. Nasledujú vyučujúci pre stredné školy, tých hľadajú školy 149. Na tretej priečke skončili pedagógovia a pedagogičky pre materské školy, voľných je v tomto prípade 103 pozícií.

Rovnako školy hľadajú 94 učiteľov a učiteľky pre prvý stupeň základných škôl. Školy sa tiež usilujú obsadiť voľné pozície vychovávateľov a vychovávateliek, pedagogických asistentov a tiež špeciálnych pedagógov. Pri každej z týchto pozícií je voľných vyše 60 miest.

Dopyt je aj po upratovačkách, školy ich hľadajú 57, rovnako je voľných aj viac ako päť desiatok pozícií pomocných síl do kuchyne. Voľné sú aj pozície majstrov odbornej výchovy, v tomto prípade je voľných 46 miest.

„Riaditeľov hľadajú menej než minulý rok o takomto čase. Kým vlani ich chýbalo dvanásť, tento rok je voľných deväť riaditeľských pozícií,“ uvádza spoločnosť Alma Career.

Záujem je malý

Záujem o učiteľské pozície je podľa spoločnosti pomerne malý. Na jednu ponuku na učiteľa pre druhý stupeň základných škôl reagujú v priemere štyria záujemcovia, v prípade učiteľov stredných škôl šiesti. O pozíciu učiteľa v škôlke prejavujú záujem v priemere jedenásti záujemcovia, učiť na prvom stupni ZŠ chce v priemere päť uchádzačov.

Najväčší záujem je o prácu pedagogického asistenta či asistentky, o jedno ponúkané miesto sa v priemere uchádza až 37 ľudí. Záujem je aj o pozície pomocnej sily v kuchyni, na jednu ponuku reaguje v priemere 32 uchádzačov, na pozície upratovača či upratovačky zas 25 záujemcov. Najmenší záujem podľa dát Alma Career je o pozície špeciálnych pedagógov, na jednu ponuku zareagovali v priemere traja záujemcovia.

Kríza v Bratislavskom kraji

Najväčší dopyt po učiteľstve základných a stredných škôl je v Bratislavskom kraji, kde je aktívnych 232 inzerátov. Ide bezmála o polovicu z učiteľských ponúk. Z výrazným odstupom sa na druhom mieste umiestnil Trnavský kraj, kde je aktívnych 60 ponúk. Nasledujú Košický a Nitriansky kraj, zhodne so 46 ponukami.

V Banskobystrickom kraji hľadajú 31 učiteľov, v Trenčianskom 30 a v Prešovskom kraji 22. Najmenej učiteľských ponúk na základné a stredné školy portál Edujobs.sk eviduje v Žilinskom kraji, a to 15.

„Hoci je záujem zo strany uchádzačiek a uchádzačov malý naprieč celým Slovenskom, aj tu vidno regionálne rozdiely. Zatiaľ čo na ponuky na učiteľov v Bratislavskom kraji reaguje v priemere šesť záujemcov, v Žilinskom kraji len dvaja,“ poukazuje Alma Career.

Najžiadanejší sú učitelia matematiky, na tieto pozície je zverejnená takmer stovka ponúk. Dopyt je ale aj po vyučujúcich angličtiny, informatiky, fyziky a slovenského jazyka a literatúry. Školy tiež hľadajú učiteľov chémie, nemčiny, geografie, telocviku a tiež elektrotechniky.

„Aj keď sa počet ponúk oproti minulému roku mierne znížil, slovenské školstvo aj napriek tomu vstupuje do nového roka s výrazným nedostatkom učiteľov aj ďalších pracovníkov v školstve,“ uzavrela spoločnosť Alma Career.

