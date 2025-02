Situácia vo vládnej koalícii sa možno vyrieši už budúci týždeň: Blanár tvrdí, že si zabezpečia väčšinu

Prezradil to dnes v diskusnej relácii Na Telo televízie Markíza.

Článok pokračuje pod videom ↓

Situácia vo vládnej koalícii by sa mohla vyriešiť už nasledujúci týždeň. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že ani jeden z rebelujúcich poslancov nehovorí, že nechce podporovať koalíciu.

Vláda si zabezpečí parlamentnú väčšinu, tvrdí Blanár

Výsledkom rokovaní s rebelmi by podľa Blanára malo byť zabezpečenie parlamentnej väčšiny 79 poslancov. „Vytvárame teraz priestor, ktorý bude na ministerstve športu a cestovného ruchu,“ povedal Blanár, pričom nevylúčil, že post ministra môže zastávať Rudolf Huliak.

„A rovnako nevylučujem aj to, že by to mohol byť pán poslanec (Ján) Ferenčák na ministerstve investícií,“ uviedol Blanár.

Opozičný poslanec Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti pripomenul, že v tomto čase mala skončiť riadna trojtýždňová schôdza parlamentu, ktorá sa však neuskutočnila pre problémy v koalícii.

„Máme 26 zákonov v druhom čítaní, ktoré nie sú schválené, mali sme mať zvoleného predsedu národnej rady, mali sme mať zvoleného ústavného sudcu. Mali sme mať zvolenú mediálnu radu, mali sme mať zvolenú radu STVR,“ zdôraznil Dubéci, ktorý celú situáciu označil za absolútny pat.

Situácia v koalícii má podľa Dubéciho za následok spochybnenie riadneho chodu ústavných orgánov.

„Ak sa národná rada nevie zísť, ak nevieme zvoliť ústavného sudcu, ak predseda ústavného súdu z Košíc odkazuje, že – prosím, zvoľte ústavného sudcu, lebo jednoducho začíname mať prieťahy -, ak nemáme zvoleného predsedu národnej rady, tak ústava pozná nástroje na to,“ uviedol Dubéci s poukazom na predčasné voľby.

„A potom samozrejme voliči rozhodnú,“ dodal opozičný poslanec.