Severná Kórea hrozí USA desivou odvetou: Nahnevali ju nové sankcie. Medzitým posilňuje spojenectvo s Ruskom

Martin Cucík
TASR
Pchjongjang varoval, že na sankcie odpovie primeraným spôsobom. Do Severnej Kórey pricestovala na návštevu ruská vojenská delegácia.

Severná Kórea vo štvrtok ostro odsúdila najnovšie sankcie Spojených štátov voči jednotlivcom a organizáciám obvineným z kyberzločinov. Pchjongjang ich označil za dôkaz „zlej a nepriateľskej povahy“ Washingtonu voči severokórejskému režimu, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Americké ministerstvo financií v utorok uvalilo sankcie na osem osôb a dva subjekty, ktoré podľa neho boli zapojené do rôznych severokórejských schém krádeží a prania špinavých peňazí prostredníctvom kybernetických útokov.

Podľa amerického ministerstva išlo o „štátom sponzorovaných hackerov“, ktorých nezákonné aktivity slúžili na financovanie jadrového programu severokórejského režimu. Americkí predstavitelia tvrdia, že kyberzločinci z KĽDR ukradli za posledné tri roky viac ako tri miliardy dolárov s využitím sofistikovaných metód, ako sú napríklad pokročilé škodlivé programy.

Sankcie nie sú podľa severokórejského režimu cesta

Pchjongjang varoval, že na sankcie odpovie primeraným spôsobom. „USA si musia uvedomiť, že bez ohľadu na to, koľko sankcií uvalia, šanca na zmenu súčasnej strategickej situácie medzi USA a Severnou Kóreou v ich prospech je menšia ako nula,“ uviedla agentúra KCNA vo vyhlásení, v ktorom citovala vicepremiéra krajiny zodpovedného za vzťahy s USA.

Ilustračná foto: Archív TASR

Kroky Washingtonu prichádzajú len krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump počas svojej nedávnej cesty v Ázii opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s lídrom KĽDR Kimom Čong-unom. Pchjongjang však na ponuku nereagoval. Obaja lídri sa počas Trumpovho prvého funkčného obdobia stretli trikrát, no rozhovory o denuklearizácii nakoniec stroskotali pre nezhody o rozsahu ústupkov, ktoré mala poskytnúť Severná Kórea, pripomína AFP.

Ruská vojenská delegácia

Južná Kórea vo štvrtok informovala, že do Severnej Kórey pricestovala na návštevu ruská vojenská delegácia vedená námestníkom ministra obrany Viktorom Goremykinom. Podľa agentúry Jonhap ide zrejme o prejav reciprocity po návšteve delegácie KĽDR v Rusku v apríli tohto roka, píše TASR.

Jonhap dodal, že Goremykin vedie hlavné vojensko-politické riaditeľstvo ruských ozbrojených síl. Podľa juhokórejského ministerstva zjednotenia ide o prvú návštevu ruského vojenského predstaviteľa v takomto postavení v Severnej Kórei.

Očakáva sa, že rokovania sa sústredia na vojenskú a technickú spoluprácu, výcvik, dodávky zbraní a rekonštrukčné projekty v Rusku, kde KĽDR poskytuje pracovnú silu.

Krajiny majú zmluvu o vzájomnej pomoci

Odkedy obe krajiny v júni 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej pomoci pri obrane, Severná Kórea vyslala do Ruska približne 15 000 vojakov a dodávky konvenčných zbraní, aby pomohli Moskve vo vojne, ktorú rozpútala vo februári 2022 proti Ukrajine.

Juhokórejská tajná služba (NIS) i niektoré západné spravodajské zdroje tvrdia, že do Ruska boli vyslané tisíce Severokórejčanov – čiastočne ako „vojenský personál“, čiastočne ako pracovné jednotky či stavebné brigády.

NIS v utorok informovala, že od septembra sa do Ruska začalo presúvať ďalších približne 5000 severokórejských stavebných vojakov, ktorí budú pravdepodobne nasadení na projekty obnovy infraštruktúry.

