Seniori si môžu prilepšiť: Ak máte nízku penziu, žiadajte o tento príspevok. Získate takmer 92 eur mesačne

Na to, aby seniori neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi, slúži minimálny dôchodok. Aby ho však poberateľ dôchodku mohol získať, musí splniť niekoľko podmienok. Dôchodcovia, ktorí sa ocitli v takýchto nepriaznivých podmienkach, majú ale ešte jednu možnosť, ako si prilepšiť.
Ako informuje portál Užitočná Pravda, seniori, ktorí poberajú invalidný alebo starobný dôchodok, môžu popri penzii dostávať príspevok vo forme ochranného príspevku. Ten je určený ako pomoc v hmotnej núdzi pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré si kvôli veku alebo zdraviu nemôžu zvýšiť príjem prácou.
Ako to funguje
Ochranný príspevok sa, tak ako samotný dôchodok, každý rok zvyšuje vďaka valorizácii. Od 1. januára je vo výške 91,70 eura mesačne. Nárok na pomoc vzniká v mesiaci, v ktorom si ho žiadateľ uplatní, ak spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky.
Nárok vzniká osobám, ktoré:
- dosiahli vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
- poberajú predčasný starobný dôchodok,
- sú invalidné s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
- majú celkový príjem domácnosti nižší ako zákonom stanovené minimum.
Senior, ktorý splní podmienky, môže o tento príspevok požiadať na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
