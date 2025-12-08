Seniori, pozor. Máte posledné dni na vybavenie dokladu, ktorý vás oprávňuje cestovať zadarmo

Seniori nad 70 rokov, ktorí chcú aj v roku 2026 cestovať zadarmo v regionálnych autobusoch Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK), majú už len pár dní na vybavenie SENIOR PASU.
„Od 1. januára 2026 budú môcť seniori nad 70 rokov cestovať v regionálnych autobusoch IDS BBSK zadarmo iba so SENIOR PASOM. Bez neho bude možné využiť už len 50 % zľavu,“ informuje dopravca na sociálnej sieti.
Doposiaľ bolo vydaných viac ako 30 500 SENIOR PASOV. Tí, ktorí si ho ešte nevybavili, môžu navštíviť zákaznícke centrum IDS BBSK alebo využiť online registráciu. Viac informácií má dopravca na svojom webe.
Prvé vydanie karty je bezplatné a vybaviť ju môže aj rodinný príslušník. Stačí mať občiansky preukaz seniora a aktuálnu fotografiu. Karta bude platiť na všetkých regionálnych autobusových linkách, ktoré sú súčasťou IDS BBSK.
Nahlásiť chybu v článku