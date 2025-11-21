S ochladením prichádzajú povinnosti: Toto mnohí vodiči netušia, prísť môžete o tisíce eur. Pozrite si prehľad povinností

S prichádzajúcou zimou sa musia vodiči znovu zamyslieť, či ich vozidlá splňujú všetky zákonné povinnosti vyplývajúce zo zmeny ročného obdobia. Niektoré sú samozrejmosťou, existujú však aj pravidlá, o ktorých mnoho vodičov netuší. V prípade nehody to môže vyjsť poriadne draho.
Aj kúsok snehu na aute je problém, pozor na ŠPZ
Podľa § 38 ods. 4 zákona o cestnej premávke musí vodič pred jazdou zabezpečiť, aby na vozidle ani na náklade nezostali kusy snehu či ľadu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. V praxi to znamená, že ak je auto zasypané snehom na akomkoľvek mieste, nesmie sa ním vyraziť na cestu. Aj kúsok snehu na kapote môže byť „na pokutu“.
Predpis to jasne zakazuje a jeho porušenie môže policajná hliadka vyriešiť blokovou pokutou vo výške 30 až 50 eur. Rovnaké sankcie hrozia aj za zasnežené alebo znečistené svetlomety či za nečitateľnú registračnú značku.
Za nesprávne pneumatiky môžete pri nehode platiť tisíce
Hovorcovia viacerých poisťovní podľa portálu poisťovne.sk upozorňujú, že správne „obutie“ pneumatík má priamy vplyv na priebeh nehody, a technici preto pri obhliadkach vždy kontrolujú typ aj stav pneumatík. Zákon síce prikazuje zimné pneumatiky len pri súvislej vrstve snehu či ľadu, no ak policajná správa jednoznačne potvrdí, že k nehode došlo pre ich absenciu, môžete si časť škody dokonca zaplatiť sami.
Väčšie vozidlá nad 3,5 tony musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej hnacej náprave v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak sú na ceste takéto zimné podmienky. Zimné pneumatiky musia byť označené symbolom hory so snehovou vločkou alebo skratkami M+S, M.S či M&S.
„Vodiči by mali vyrážať na cestu skôr, keďže jazda v zimných podmienkach prirodzene predlžuje čas presunu. Včasné prezutie pneumatík, skontrolovanie technického stavu vozidla a dostatočne natankovaná nádrž sú základom bezpečného presunu. Rovnako dôležitá je aj samotná príprava vozidla,“ upozorňuje hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Tvrdí, že pred jazdou je potrebné dôkladne očistiť auto od snehu a ľadu, aby počas jazdy z karosérie či strechy neodlietavali kúsky, ktoré môžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. Mnohí vodiči podľa polície zanedbávajú očistenie skiel a jazdia len s malým očisteným priezorom od námrazy, čo zhoršuje rozhľad a predstavuje riziko pre bezpečnosť.
„Apelujeme na vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, aktuálnej viditeľnosti a vlastným schopnostiam. Na zasneženej či zľadovatenej vozovke je brzdná dráha niekoľkonásobne dlhšia, preto je dôležité udržiavať si bezpečný odstup, jazdiť plynulo a vyhýbať sa náhlym manévrom,“ uviedol Hájek.
Riskovať sa neoplatí
Ako informovala poistná analytička Erika Šabíkova pre portál Finreport, povinnosti vodiča sú uvedené priamo v poistných podmienkach pre PZP.
„Vodič má postupovať tak, aby prioritne poistnej udalosti zabránil, respektíve jej predchádzal, a vodič je tiež povinný vozidlo udržiavať v riadnom technickom stave. K dodržaniu oboch podmienok v chladnom období sa dá prispieť práve prezutím letných pneumatík na zimné v čase, keď môžeme na ceste predpokladať súvislú vrstvu snehu či ľadu,“ vysvetľuje Šabíková.
Hoci podobné situácie nie sú v praxi bežné, riskovať sa neoplatí. Aj tenká vrstva snehu či ľadu môže pri použití letných pneumatík znamenať katastrofu.
Táto prax však funguje aj naopak. Zimné pneumatiky v lete majú na teplejšej vozovke dlhšiu brzdnú dráhu a v prípade nehody to môže byť pre poisťovne taktiež problém. Ak si teda myslíte, že „zoderiete“ zimné pneumatiky ešte jedno leto, dajte pozor. Môže to vyjsť poriadne draho.
Hĺbka dezénu môže mať taktiež vplyv na PZP pri nehode
Nové zimné pneumatiky majú obvykle dezén s hĺbkou okolo 8 mm, čo zabezpečuje lepšiu priľnavosť na snehu a ľade a uľahčuje zvládanie náročných zimných podmienok. Hĺbka dezénu je dôležitá, pretože zlepšuje kontakt pneumatiky s vozovkou, znižuje riziko akvaplaningu a skracuje brzdnú dráhu. Na snehu a ľade zároveň umožňuje bezpečnejšie prejazdy zákrut a stúpaní. Pri nedostatočnej hĺbke dezénu môže poisťovňa pri nehode taktiež krátiť PZP.
Minimálna hĺbka dezénu je podľa zákona na Slovensku 1,6 mm pre letné pneumatiky a 3 mm pre zimné pneumatiky, pričom v Česku alebo Rakúsku je to často 4 mm. Hoci je jazda na pneumatikách s menším dezénom povolená, z hľadiska bezpečnosti sa odporúča podľa portálu Mikona pri zimných pneumatikách ich výmena pri 4 mm.
