S Černobyľom sa niečo deje: Jadrová elektráreň hlási problém, prišla o vonkajšie napájanie

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
Podobná situácia nastala už aj minulý rok v októbri.

Černobyľská jadrová elektráreň prišla o kompletné vonkajšie napájanie, čo potvrdila aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Tá situáciu sleduje, aby posúdila vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Dôvodom má byť rozsiahla vojenská aktivita, píše Denník N na základe správy ČTK. Podobná situácia nastala už aj minulý rok v októbri, vtedy pre ruský dronový nálet.

Iba prednedávnom sme vás pritom informovali, že dron prerazil ochranný kryt černobyľskej elektrárne. Ochranný štít elektrárne na Ukrajine tak už nemohol plniť svoju hlavnú bezpečnostnú funkciu. Jej úlohou bolo zaisťovať rádioaktívny materiál po nehode z roku 1986.

Nevyhnutná obnova

„Inšpekcia potvrdila, že (ochranná konštrukcia) stratila svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržať rádioaktívny materiál, no zistila tiež, že nedošlo k trvalému poškodeniu jej nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov,“ uviedol vtedy v stanovisku generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi.

Podľa generálneho riaditeľa sa vykonali opravy, „ale komplexná obnova je naďalej nevyhnutná, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu a zabezpečila sa dlhodobá jadrová bezpečnosť“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac