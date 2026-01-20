S Černobyľom sa niečo deje: Jadrová elektráreň hlási problém, prišla o vonkajšie napájanie

Černobyľská jadrová elektráreň prišla o kompletné vonkajšie napájanie, čo potvrdila aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Tá situáciu sleduje, aby posúdila vplyv na jadrovú bezpečnosť.
Dôvodom má byť rozsiahla vojenská aktivita, píše Denník N na základe správy ČTK. Podobná situácia nastala už aj minulý rok v októbri, vtedy pre ruský dronový nálet.
Iba prednedávnom sme vás pritom informovali, že dron prerazil ochranný kryt černobyľskej elektrárne. Ochranný štít elektrárne na Ukrajine tak už nemohol plniť svoju hlavnú bezpečnostnú funkciu. Jej úlohou bolo zaisťovať rádioaktívny materiál po nehode z roku 1986.
Nevyhnutná obnova
„Inšpekcia potvrdila, že (ochranná konštrukcia) stratila svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržať rádioaktívny materiál, no zistila tiež, že nedošlo k trvalému poškodeniu jej nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov,“ uviedol vtedy v stanovisku generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi.
Podľa generálneho riaditeľa sa vykonali opravy, „ale komplexná obnova je naďalej nevyhnutná, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu a zabezpečila sa dlhodobá jadrová bezpečnosť“.
