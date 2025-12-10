Rušňovodiči sa búria: Odmietajú nosiť kamery, časť z nich zvažuje úplný odchod zo služby

Rušňovodiči na Slovensku majú obavy z plánovaného zavedenia kamerového systému na kontrolu ich práce. Toto opatrenie podľa nich neodstráni systémové problémy na železnici, no môže sa stať, že časť rušňovodičov nebude ochotná nastupovať do služby.
V pondelok (8. 12.) preto Federácia strojvodcov SR zaslala ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) otvorený list.
Obavy z odlivu zamestnancov a oslabenia profesie
„Zásadne odmietame výkon našej profesie pod dohľadom kamerového systému. Máme za to, že zavedenie tohto opatrenia, schváleného vládou SR dňa 3. decembra 2025, je neprimerané, finančne nákladné, a nebude plniť preventívnu funkciu,“ uviedli rušňovodiči v liste. Kamerový dohľad podľa nich neodstráni systémové problémy železničnej infraštruktúry, no prehĺbi nedôveru a psychickú záťaž rušňovodičov.
Zavedenie kamier ako riešenie by podľa Federácie strojvodcov SR ešte viac oslabilo dôstojnosť profesie rušňovodiča a prehĺbilo by existujúci problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Kamery by taktiež narušili pracovné prostredie, čoho následkom by bol ďalší odlev skúsených rušňovodičov a zníženie atraktívnosti tohto povolania pre nových uchádzačov. Ako diskriminačné vníma federácia zavedenie kamier iba pre časť dopravcov, čím sa podľa nej vytvára kategória druhotriednych rušňovodičov.
Spustenie petície a výzva na odborný dialóg
Železničiari zároveň proti zavedeniu kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodiča spustili petíciu. S jej pomocou chcú vyjadriť odmietavé stanovisko rušňovodičov naprieč celým Slovenskom, iniciovať apolitický odborný dialóg a nasmerovať investície do opatrení, ktoré posilnia reálnu bezpečnosť železníc.
Rušňovodiči upozornili, že samotné kamery nezvýšia bezpečnosť. Kľúčovými problémami sú podľa nich zastaraná infraštruktúra, absencia zabezpečovacieho zariadenia, nedostatočná kvalita rádiovej komunikácie a technický stav vozidiel. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhujú najmä dôsledné nasadenie ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.
Federácia vidí riešenie v systémových investíciách
„Sme presvedčení, že existujú účinnejšie a dôveryhodnejšie spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Kontrola prostredníctvom kamier je neprimeraným zásahom, ktorý nerieši systémové príčiny problémov – podfinancovanie infraštruktúry, zastarané technológie a nevyhovujúce pracovné podmienky,“ uviedol v otvorenom liste prezident Federácie strojvodcov SR Ľubomír Kontúr.
