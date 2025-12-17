Ruský plyn v Európe oficiálne končí: EÚ schválila stopku pre dovoz, je potvrdený aj termín

Martin Cucík
TASR
Čaká sa ešte na súhlas ministrov členských krajín.

Európsky parlament v stredu schválil plán EÚ na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027.

Odsúhlasiť ho oficiálne ešte musia ministri členských krajín EÚ, čo sa očakáva začiatkom budúceho roka. Plán by mal následne nadobudnúť účinnosť. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Správu budeme aktualizovať.

