Rusi zopakovali známy manéver: Podaril sa im prienik cez tunel, boje sa stupňujú. Ukrajina hlási mŕtvych aj ranených

Ilustračná foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Intenzita bojov v Charkivskej oblasti rastie, odborníci varujú pred ďalším zhoršením situácie.

Tri osoby zahynuli pri ruských útokoch v piatok skoro ráno v ukrajinskej pohraničnej Sumskej oblasti, informovali úrady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však uviedol, že pokusy Moskvy o postup v tejto oblasti zlyhali. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov napísal na platforme Telegram, že pri útoku o 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) utrpelo zranenia päť ľudí. Ukrajinské vzdušné sily na sociálnej sieti informovali, že ruské vojsko zaútočilo v noci 40 dronmi. Tridsaťtri z týchto bezpilotných zariadení sa podarilo zničiť.

Moskva hlási masové zachytenie dronov

Zelenskyj s odvolaním sa na hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny Olexandra Syrského uviedol, že ruská operácia v regióne „bola našimi silami úplne zmarená“. „Boje pokračujú v pohraničných oblastiach Sumskej oblasti, ale ruské jednotky na tomto úseku frontu stratili ofenzívne schopnosti v dôsledku utrpených strát,“ napísal na Telegrame.

Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno oznámilo, že nad 13 ruskými regiónmi bolo zachytených 221 ukrajinských dronov. Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko informoval, že v tomto regióne bolo zostrelených viac ako 30 z nich.

Foto: SITA/AP

Boje okolo mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny sa stupňujú po tom, čo sa ruským vojakom podarilo preniknúť do mesta cez podzemný tunel. V sobotu o tom informovala agentúra DPA, píše TASR. Podľa ukrajinského investigatívneho projektu Deep State bolo v oblasti Kupianska natočené video zachytávajúce ruských vojakov, ako vychádzajú z tunela, ktorý bol použitý na prienik na územie ovládané ukrajinskými ozbrojenými silami.

Tunely ako logistická tepna

Rusi použili tento manéver aj predtým – v meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a v meste Sudža v západoruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské jednotky prenikli v lete 2024 počas prekvapujúcej ofenzívy a niekoľko mesiacov udržali pod svojou kontrolou relatívne veľkú časť územia tohto ruského regiónu, doplnila vo svojej správe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Deep State sa domnieva, že Rusi „vybudovali celú logistickú tepnu“, a tvrdí, že na pohyb v tuneli používajú špeciálne navrhnuté pojazdné ležadlo s kolieskami – podobné ako sa využívajú v autoservisoch. Tam, kde to výška tunela dovoľuje, sa vojaci presúvajú
aj na elektrických kolobežkách.

Trasa od vstupu do potrubia pri meste Lyman Peršyj po výstup z neho na okraji Kupianska trvá približne štyri dni. Na trase sú preto údajne vytvorené miesta na odpočinok a sú tam aj zásoby potravín, tvrdí Deep State. Hoci výstup z tunela nie je priamo v meste Kupiansk, umožnil vytvorenie jednotlivých ruských pozícií, ktoré sa využívajú napríklad na vypúšťanie dronov, doplnil projekt Deep State.

Strategický význam Kupianska

Kupiansk je strategicky významným dopravným uzlom, ktorý umožňuje kontrolu nad miestnymi cestami a železničnými spojeniami. Ruské jednotky sa snažia vybudovať predmostie na západnom brehu rieky Oskil, čím chcú posilniť svoj postup a uľahčiť logistiku pre ďalšie útoky na východ Ukrajiny.

Ukrajinské sily tieto útoky nateraz odrážajú a posilňujú obranu v okolí mesta, pričom intenzita bojov stúpa. Odborníci varujú, že situácia na fronte v Charkivskej oblasti zostáva vyhrotená a strategicky citlivá pre ďalší vývoj konfliktu.

Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 164 dronmi rôznych typov vrátane Šáhid a Geran, ako aj balistickou strelou typu Iskander-M. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR. V porovnaní s nocami, keď Ukrajina čelila náporu vyše 500 či viac ako 800 dronov, bola noc na sobotu relatívne pokojná.

Zneškodnených 137 dronov

Neboli síce hlásené žiadne masívne vzdušné útoky, ale ukrajinská armáda hlásila pohyb dronov smerom na Chersonskú a Mykolajivskú oblasť, Záporožie, ako aj odpálenie riadených leteckých bômb v Sumskej oblasti. Na odrazenie týchto útokov z Ruska bolo na Ukrajine použité letectvo, protilietadlové raketové jednotky, sily elektronického boja, mobilné palebné skupiny a bezpilotné systémy.

Foto: SITA/AP

Zneškodniť sa podarilo 137 dronov. K zásahom došlo na severe, juhu, východe a v strede Ukrajiny. Na deviatich miestach bol zaznamenaný zásah cieľa raketou a 27 útočnými dronmi. Pád trosiek zostrelených dronov hlásili z troch miest, uvádza sa v správe ukrajinských vzdušných síl. V sobotu ráno o následkoch ruského ostreľovania informovali iba úrady Sumskej oblasti: v dôsledku útokov v regióne zahynuli traja ľudia – muži vo veku 67, 65 a 28. Zranené boli štyri ženy.

