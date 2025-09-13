Stále nie je jasné, ktoré sviatky sa zrušia: Dankovi sa návrh nepáči, žasne nad prezidentovou drzosťou

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko hovorí, že stále nie je jasné, ktoré sviatky budú dočasne zrušené v rámci konsolidačných opatrení. Podľa neho však nie je šťastným riešením, ak by medzi nimi mal byť 6. január, ktorý je dňom pracovného pokoja.
V relácii STVR Sobotné dialógy argumentoval najmä ohľadom na pravoslávnych veriacich. „Nie som zástancom rušenia dní pracovného pokoja,“ zdôraznil Danko a dodal, že tento názor povedal aj premiérovi Robertovi Ficovi.
Kritika na adresu prezidenta
Šéf SNS sa vyjadril aj k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý skritizoval vládu za rozsah plánovanej konsolidácie. Danko jeho slová odmieta a reagoval ostro: „Žasnem, kde berie pán prezident drzosť vyslovovať niektoré veci.“ Podľa Danka sa prezident správa alibisticky a kritizoval, že „pre ľudí ani nepohol prstom“.
Danko zopakoval, že očakáva od vlády systémové a racionalizačné opatrenia. Konsolidácia je podľa neho kompromisom, pričom za kľúčové považuje, aby vláda Roberta Fica zotrvala.
Správu budeme aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku