Boli sme v reštaurácii Zoraya z Na nože, toto náš šokovalo. Vyspovedali sme pár, ktorý si kúpil dom za euro v Taliansku

Tento týždeň bol poznačený hlavne udalosťami pápežovej smrti, ktorá prekvapila celý svet na Veľkonočný pondelok. Pochopiteľne, táto udalosť zatienila mnohé ďalšie a mohli vám tak uniknúť rôzne zaujímavé články či rozhovory, ktoré priniesol náš portál v rámci kategórie PREMIUM.

Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté.

Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.

Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?

Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eur, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.