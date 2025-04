Nechutný experiment trval 40 rokov: Lekári nakazili mužov desivou chorobou a zámerne neliečili, aby ich mohli skúmať

V 30. rokoch minulého storočia sa stovky afroamerických mužov stali súčasťou experimentu, ktorý im sľuboval lepšiu zdravotnú starostlivosť a bezplatné lekárske prehliadky. Bez oboznámenia sa však stali obeťami jedného z najtemnejších výskumov v histórii, ktorý trval 40 rokov.

Čo by ste robili, ak by ste sa stali súčasťou vedeckej štúdie, ktorá vám okrem iných benefitov sľubuje aj bezplatnú zdravotnú starostlivosť, a o niekoľko desiatok rokov nato by ste zistili, že vás používajú len ako pokusného králika?

To, čo sa odohralo v jednom americkom meste, nebolo len obyčajným experimentom, ale špinavým tajomstvom, ktoré trvalo dlhých 40 rokov. Vláda, vedci a lekári vedome nechali stovky mužov trpieť závažnou pohlavnou chorobou — syfilisom, čím nielenže ohrozili ich životy, ale aj životy ich rodín. A čo je najhoršie, zdravotníci im neposkytli žiadnu účinnú liečbu a ešte im aj klamali o tom, ako je v skutočnosti na tom ich zdravotný stav.

A čo je ešte šokujúcejšie, tento kontroverzný experiment odhalil temnú stránku rasizmu.

Čo je syfilis

Skôr než sa bližšie pozrieme na tento výskum, mali by sme si objasniť samotné ochorenie, ktoré stálo v jeho centre.

Syfilis je pohlavne prenosná choroba, ktorú spôsobuje baktéria s názvom Treponema pallidum. Prenáša sa najmä pohlavným stykom, ale tiež sa môže preniesť aj z matky na dieťa počas tehotenstva a dnes už síce len v zriedkavých prípadoch, kontaktom s krvou pri transfúzii.

Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách. V prvom sa objavuje bezbolestný tvrdý vred na mieste vstupu infekcie, zvyčajne na genitáliách, konečníku, alebo v ústach. Druhé štádium sa prejavuje vyrážkami, horúčkou, zväčšenými lymfatickými uzlinami a celkovou únavou.

Ak sa nelieči, môže po rokoch prejsť až do tretieho štádia, ktoré spôsobuje vážne poškodenie orgánov, ako srdce, mozog a nervový systém, vtedy môže byť smrteľný. V súčasnosti je však ľahko liečiteľný antibiotikami, najčastejšie penicilínom.

