Rôzne verzie tej istej dohody: USA opisujú ročné uvoľnenie sankcií na dovoz ruských energií, Orbán hlási neobmedzenú výnimku

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Orbán presviedča, že Trump mu dal neobmedzenú výnimku.

Maďarsko získalo zo sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu výnimku na jeden rok. Podľa servera telex.hu to pred novinármi vyhlásil šéf diplomacie USA Marco Rubio po skončení schôdzky ministrov zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 v kanadskom meste Niagara on the Lake.

Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti. „V prípade ropovodov a plynovodov to znamená predĺženie o jeden rok, pretože okamžité zastavenie dodávok by bolo pre maďarskú ekonomiku mimoriadne drastické,“ reagoval Rubio na otázku novinára.

Trump mal výnimku potvrdiť už na stretnutí s Orbánom

CNN predtým s odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu informovala, že americký prezident Donald Trump na schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom 7. novembra oslobodil Maďarsko od amerických sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok. To isté uviedli aj zdroje BBC, o tejto záležitosti informovala aj agentúra Reuters a Biely dom túto informáciu potvrdil pre telex.hu.

Foto: SITA/AP

Maďarská vláda však naďalej tvrdí, že jej Washington udelil neobmedzenú výnimku. Maďarský premiér v utorok podvečer v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV dostal otázku, či o tom, že sa s Trumpom dohodol na časovo neobmedzenej výnimke z amerických sankcií na ruské energetické spoločnosti, existuje nejaký oficiálny písomný dokument.

Orbán opisuje, ako podľa neho dohoda vznikla

Orbán odpovedal, že Trump si vypočul jeho argumenty, podali si ruky a americký prezident povedal: „V poriadku.“ Podľa maďarského ministerského predsedu to znamená, že kým bude prezidentom Trump a on zasa premiérom, tak to platí. „Keby sa podmienky zmenili, treba o nich znova rokovať,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac