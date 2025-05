Rozhorčení diváci Sľubu nešetria sťažnosťami na seriál. Tvrdia, že už je toho príliš a dožadujú sa inej zápletky

Udalosti seriálu Sľub sa naďalej komplikujú, a nie všetkým divákom sa páči, akým smerom sa uberá dej. Mnohí sa rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť najmä po jednej zápletke, ktorá je podľa nich cez čiaru a vrhá na seriál negatívne svetlo.

Nie je to tak dávno, čo sme vás v článku informovali, že zatiaľ čo je v Dunaji, k vašim službám najhoršou, respektíve hlavnou zápornou postavou Anton Holubec, v seriáli Sľub je to zas Milan Roháč, príslušník Verejnej bezpečnosti. Tomu, podľa divákov, chýba chrbtová kosť a robí si, čo sa mu zachce. Herec Peter Nádasdi pritom hrá túto úlohu tak dobre, že sa mnohým divákom sprotivil, hoci so svojou postavou nemá nič spoločné.

Po nečakanom spojenectve prišla vlna kritiky

Na Roháčovu adresu diváci nešetria kritikou už od začiatku, keď sa zistilo, že neplatí alimenty. Po tom, ako sa jeho bývalá manželka uchýlila k zúfalému kroku a vykradla pokladňu v lahôdkach, to bol navyše on, kto ju zatkol a následne získal deti. Tie však rozhodne nevychováva milým slovom a rovnaký teror ako oni zažíva aj jeho súčasná partnerka Radka vždy, keď sa postaví na stranu detí. Od tých navyše Roháč vyžaduje, aby Radku oslovovali „mama“. Vyzerá to tak, že je tento muž schopný zájsť ešte ďalej a získal nečakaného spojenca.

Ako avizovala TV Markíza, spojenie Roháča a zástupkyne Hanúskovej je desivé a divákom príde zle z toho, čoho sú spolu schopní. V hre je totiž duševné a fyzické zdravie mladého študenta, žiaka Zdeny a syna Milana, keďže sa títo dvaja rozhodli utajiť lekársku správu o domácom násilí.

Televízia síce naznačila, že divákom z tejto zápletky príde nevoľno, či to, že budú mať zimomriavky, no ako sa ukázalo, medzi ich reakciami bol aj vzdor voči negativite v seriáli. „Nepreháňajte to už, čo je veľa, to je moc. Niečo pozitívne by sa hodilo,“ odkázala diváčka v komentároch.

„Má to byť oddychový seriál, vysiela sa ešte pred 20.00 h a oni tam ukazujú fyzické násilie na deťoch, psychické násilie. Už by stačilo, čo tam predvádza Roháč. Stopnite ho už,“ pridala sa druhá komentujúca. „Už to, prosím vás, stopnite. Má to byť seriál oddychový a nie takéto zverstvá, čo sa tam dejú, choré, naozaj,“ súhlasí tretia.

Ďalšia rozhorčená diváčka rovno vysvetlila, čo jej prekáža najviac. Napísala: „Prvotne som sa na tento seriál tešila, ale už ma pomaly prestáva baviť. Vkuse dookola len Roháč, ako mu všetko vychádza a ako okolo seba druhým ubližuje, Hanúsková to isté, len so školou. Rovno ste mali tento seriál pomenovať Roháč a Hanusková – dvojité zlo a mal byť len o nich. Keď toto má byť spomienka alebo ukážka toho, ako sa žilo v 80. rokoch, tak nechcem vedieť, aký príklad si vezme z toho dnešná mládež.“