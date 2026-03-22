Rokovania Ukrajiny a USA sa skončili: Objavili sa náznaky výmeny zajatcov, Zelenskyj vyzýva na prísnejšie sankcie

Delegácie Ukrajiny a Spojených štátov uzavreli druhý deň rozhovorov na Floride o nájdení spôsobov, ako ukončiť štvorročnú vojnu s Ruskom, oznámil v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR. Na rozhovoroch, ktoré sa začali v sobotu, neboli prítomní ruskí zástupcovia. Trojstrannú schôdzku zástupcov Washingtonu, Kyjeva a Moskvy plánovanú v Abú Zabí odložili pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.
Nie je jasné, čo bude nasledovať
„Je jasné, že pozornosť americkej strany sa momentálne zameriava primárne na situáciu okolo Iránu a širší región, ale musí sa aj skončiť vojna Ruska proti Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj vo večernom príhovore. Informoval okrem toho o náznakoch, že by sa mohli uskutočniť ďalšie výmeny vojnových zajatcov. „Bola by to skutočne dobrá správa a potvrdenie, že diplomacia funguje. Dúfame, že sa to podarí,“ doplnil.
Zelenskyj nespresnil, či budú rozhovory pokračovať, ani kedy, kde a v akom formáte by sa mohli uskutočniť ďalšie stretnutia. V nedeľu už vyzval spojencov, aby zachovali sankčný tlak na Rusko, a žiadal prísnejšie opatrenia proti tzv. tieňovej flotile tankerov používanej na obchádzanie sankcií, ako aj na to, aby Moskva nemohla získavať príjmy z ropy.
