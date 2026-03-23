Rokovania sa vraj pohli správnym smerom: Trump nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Útoky odložil na 5 dní.

Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na päť dní, v závislosti od prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Iránom. Trump to v pondelok oznámil na svojej platforme Truth Social, píše TASR.

Iránske médiá popreli rokovania medzi Iránom a USA, ako to naznačil Donald Trump, podľa ktorého krajiny vedú dobré rozhovory. Na základe nich ohlásil odklad útokov na iránske elektrárne a energetickú infraštruktúru.

„S potešením oznamujem, že Spojené štáty americké a Irán viedli uplynulé dva dni veľmi dobré a produktívne rozhovory o úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe,“ napísal Trump.

Na základe „charakteru a tónu týchto hĺbkových, podrobných a konštruktívnych rozhovorov“ šéf Bieleho domu nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne. Americko-iránske rozhovory budú tento týždeň pokračovať.

Trump pohrozil zničením elektrární v Iráne

O podrobnostiach zmienených rokovaní Trump neinformoval a podľa agentúry AP Teherán bezprostredne nepotvrdil žiadne rozhovory s USA.

Prezident USA v sobotu pohrozil zničením elektrární v Iráne, ak Teherán neotvorí strategický Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu. Dal mu na to 48-hodinové ultimátum, ktoré vyprší v pondelok večer washingtonského času.

V reakcii na výzvu amerického prezidenta pohrozila iránska armáda útokmi na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne.

USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Teherán v reakcii na tieto údery fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo prinútilo štáty závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať svoje surovinové zásoby.

Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
