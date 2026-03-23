Rokovania sa vraj pohli správnym smerom: Trump nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne

Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na päť dní, v závislosti od prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Iránom. Trump to v pondelok oznámil na svojej platforme Truth Social, píše TASR.
Iránske médiá popreli rokovania medzi Iránom a USA, ako to naznačil Donald Trump, podľa ktorého krajiny vedú dobré rozhovory. Na základe nich ohlásil odklad útokov na iránske elektrárne a energetickú infraštruktúru.
„S potešením oznamujem, že Spojené štáty americké a Irán viedli uplynulé dva dni veľmi dobré a produktívne rozhovory o úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe,“ napísal Trump.
Na základe „charakteru a tónu týchto hĺbkových, podrobných a konštruktívnych rozhovorov“ šéf Bieleho domu nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne. Americko-iránske rozhovory budú tento týždeň pokračovať.
Trump pohrozil zničením elektrární v Iráne
O podrobnostiach zmienených rokovaní Trump neinformoval a podľa agentúry AP Teherán bezprostredne nepotvrdil žiadne rozhovory s USA.
Prezident USA v sobotu pohrozil zničením elektrární v Iráne, ak Teherán neotvorí strategický Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu. Dal mu na to 48-hodinové ultimátum, ktoré vyprší v pondelok večer washingtonského času.
V reakcii na výzvu amerického prezidenta pohrozila iránska armáda útokmi na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne.
USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Teherán v reakcii na tieto údery fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo prinútilo štáty závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať svoje surovinové zásoby.
Nahlásiť chybu v článku