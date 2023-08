Rodiny si hľadala na Facebooku, vpichovala im do žíl inzulín a vzduch: Sestra dostala za vraždu 7 bábätiek doživotný trest

Súd v Británii odsúdil v pondelok na doživotie zdravotnú sestru Lucy Letbyovú za vraždu siedmich novorodencov a z pokusu o vraždu šiestich ďalších. Sestra pracovala s chorými a predčasne narodenými deťmi na novorodeneckom oddelení nemocnice na severozápade Anglicka. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

Najhoršia sériová vrahyňa detí v dejinách Británie

Sudca James Goss uložil Letbyovej najprísnejší možný trest, aký britské zákony umožňujú (stala sa treťou žijúcou ženou v Británii, ktorej bol takýto vysoký trest vymeraný). Samotná obžalovaná na pojednávaní v Manchestri nebola prítomná, čo rozhnevalo rodiny obetí. Súd s Letbyovou (33) sa začal vlani v októbri. Podľa obžaloby obetiam injekčne zavádzala vzduch do ciev, prekrmovala ich mliekom a podávala nadmerné množstvo inzulínu.

Letbyovú zatkli po sérii podozrivých úmrtí na novorodeneckom oddelení Nemocnice Grófky z Chesteru na severozápade Anglicka od júna 2015 do júna 2016. Niektoré z detí, ktoré sa pokúsila zabiť, prežili, no znášajú trvalé následky. Letbyová opakovane poprela, že by ubližovala deťom. Podľa The Guardian je ale sudca presvedčený o tom, že je Lucy mimoriadne krutá a sadistická osoba. Médiá o nej dokonca hovoria ako o najhoršej sériovej vrahyni detí v dejinách Británie.

Rodičia sú zdrvení

Pred súdom odzneli aj slová zdrvených rodičov. V jednom z prípadov zdravotná sestra zavraždila dve deti po tom, ako sa rodičom narodili trojičky, nažive ostal len jediný syn. Plačúci otec detí priznal, že vražda jeho rodinu navždy poznačila a zničila. Stratil dôveru v zdravotníkov a dokonca uvažoval nad tým, že si siahne na život.

V súčasnosti nie je jasný motív, ktorý viedol zdravotnú sestru k vraždeniu, a možno nikdy jasný ani nebude. Je pravdepodobné, že ju bavilo hrať sa na boha. K brutálnemu konaniu ju zrejme motivoval aj adrenalín, ktorý cítila, keď sa lekári snažili resuscitovať bábätká, ktoré sa práve pokúsila zabiť. Letbyová sa zaujímala najmä o dvojičky, trojičky a o predčasné narodené zraniteľné deti.

Rodičia sa vyjadrili, že vyššia moc zachránila ich deti, keď sa narodili predčasne, no hneď padli do rúk diablovi. Niektorí zo zúfalstva prepadli alkoholu, ďalší museli vyhľadať odbornú pomoc a užívať antidepresíva. Nedokážu sa vyrovnať s tým, že ich novorodeniatka odišli zo sveta v bolestiach.