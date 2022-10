Beštia v plášti: Sestra zavraždila 8 novorodencov, vpichovala im do žíl inzulín a vzduch. Rodiny si hľadala na Facebooku

Úlohou lekárov, ale aj zdravotných sestier, je pacientom pomáhať. Avšak v čase, keď mala službu zdravotná sestra Lucy Letby, novorodenci na jej oddelení začali za záhadných okolností zomierať. Jedného z nich sa Lucy pokúsila zabiť štyrikrát, štvrtý pokus už dieťa neprežilo.

V článku sa dozviete aj: kto bola Lucy Letby;

ako je možné, že sa jej podarilo zavraždiť 8 novorodencov;

aké metódy využívala;

ako sa ju napokon podarilo odhaliť.

Vpichovala im inzulín a vzduch

V súčasnosti 32-ročná Lucy Letby pôsobila ako zdravotná sestra na oddelení pre predčasne narodených novorodencov v nemocnici v Cheshire. Ako informuje portál Mail Online, zamestnanci nemocnice postrehli niečo zvláštne. Keď mala nočné služby, rapídne vzrástol počet novorodencov, ktorých zdravotný stav sa zrazu prudko zhoršil, aj keď dovtedy bol stabilný. Niektoré z detí neprežili. Keď bola preložená na denné služby, počet ťažko chorých a zomierajúcich novorodencov opäť vzrástol tam.

Podľa portálu The Guardian napokon v jej rukách zomrelo 8 novorodencov, bola však obvinená z pokusu o vraždu najmenej 10 ďalších detí. Vraždy sa mali odohrať v čase medzi júnom 2015 a júnom 2016. Beštiálna zdravotná sestra mala deti otráviť vysokými dávkami inzulínu. Niektoré prostredníctvom hadičiek na prijímanie potravy kŕmila veľkým množstvom mlieka dovtedy, kým ich organizmus nezačal kolabovať. Ďalším vpichovala do žíl vzduch, následkom čoho došlo k embólii, k mŕtvici a k infarktu.

Lucy si na vraždu vždy vyberala čas, kedy bolo na oddelení pomenej personálu a aj rodičia si práve niekam odbehli. V jednom z prípadov sa sestrička podľa Mail Online zamerala na dvojičky. Chlapčeka zabila len deň po jeho narodení, v službe nebola ešte ani dve hodiny. Len o 28 hodín neskôr sa pokúsila zabiť aj druhé z dvojčiat, dievčatko však prežilo.

Niektoré deti sa pokúšala zabiť opakovane

Lekári, ktorí sa snažili deti po kolapse zachrániť, si podľa BBC všimli, že nereagovali na liečbu a na pokus o resuscitáciu tak, ako by mali. V niektorých prípadoch došlo k prudkému zhoršeniu zdravotného stavu zdanlivo bez príčiny. Následne sa ale deti aj veľmi rýchlo zotavili. Nemocnica začala pátrať po príčine zvláštneho javu a ukázalo sa, že každý z prípadov mal jedno spoločné – Lucy Letby.

Z nejakého dôvodu sa Lucy často zameriavala na dvojčatá. Ak jej vražda nevyšla na prvý pokus, k dieťatku sa vrátila neskôr. Po tom, čo rodinám spôsobila nevýslovnú traumu, si ich zdravotná sestra vyhľadávala na sociálnych sieťach. Dokonca aj Vianoce strávila tým, že si na Facebooku prezerala profily nešťastných rodín.

Keď neskôr polícia prehľadala jej domov, našla u nej zdravotnú dokumentáciu zavraždených detí. Lucy ale tvrdila, že si nepamätá, že si rodiny vyhľadávala na sociálnych sieťach. Aj keď bez námietok akceptovala informáciu, že polícia v jej počítači našla jasné dôkazy.

Usmievala sa na matku, ktorej práve zabila dieťa

Podľa portálu News sa chladnokrvná beštia usmievala na matku jedného z detí, ktoré zavraždila. Žene rozprávala o tom, že bola pri prvom kúpaní a ako veľmi sa to dievčatku páčilo. Prizerala sa tomu, ako zlomená matka naposledy kúpe svoje mŕtve bábätko. Rodine dokonca poslala aj kondolenčnú pohľadnicu (tú si pred odoslaním odfotila do mobilu). Dievčatko malo v tom čase len 11 týždňov, Lucy sa ho pokúsila zabiť niekoľkokrát, podľa The Guardian ale dieťa zakaždým prežilo, napokon zomrelo až po štvrtom pokuse.

Dotknutí musia ostať v anonymite, dievčatko je preto známe len ako Baby I. Ukázalo sa, že sa narodilo 10 týždňov pred termínom a vážilo menej ako kilogram. Dieťa však bolo nesmierne bojovné a statočné a v nemocnici sa mu darilo dobre, až kým sa nedostala na oddelenie Lucy Letby. Po tom, čo ju Lucy nakŕmila, sa stav dievčatka začal rapídne zhoršovať. Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že dieťa malo v bruchu obrovské množstvo vzduchu, ktorý tlačil na pľúca a črevá.

Je to extrém aj na sériového vraha

V jednom z prípadov matka dvojčiat vošla do miestnosti práve v čase, keď sa Lucy pokúsila zabiť jedno z jej detí. Lucy ale matku upokojovala, že nemá robiť paniku a má je dôverovať, pretože ako zdravotná sestra vie, čo robí. V istom období bola schopná zabiť troch novorodencov v priebehu 13 dní.

Pri pokuse o vraždu pristihol ženu aj jeden z lekárov. Keď vošiel do miestnosti, videl, že dieťa, ktoré sa narodilo len pred 98 minútami, malo extrémne nízku hladinu kyslíka v tele. Lucy však len stála nad inkubátorom a nepokúšala sa ho zachrániť.

Keď nemocnica nadobudla podozrenie, že niečo nie je na oddelení v poriadku, najprv úmrtia vyšetrovala sama. Polícia bola podľa The Sun do prípadu zapojená v roku 2017. Lucy bola napokon zatknutá 3. júla 2018. Aj tým najostrieľanejším policajtom sa zo ženy dvíhal žalúdok. Tvrdia, že to, čo robila Lucy, je extrém aj na sériového vraha.

Súdny proces s chladnokrvnou beštiou pokračuje aj v súčasnosti, súd ešte o jej treste zatiaľ nerozhodol. Podľa BBC sa odhaduje, že môže potrvať ešte 6 mesiacov.