Rodičia, zbystrite: Začínajú sa zápisy do materských škôl. V tomto prípade môžete získať príspevok

Od 1. do 31. mája sa konajú zápisy do materských škôl (MŠ). Riaditeľ škôlky po dohode so zriaďovateľom určuje konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí. Zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle MŠ, ak ho má zriadené. Termín môže byť určený v rozsahu jedného aj viacerých dní. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na svojom webe.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ či e-mailom (odoslaním podpísaného naskenovaného formulára). Podľa školského zákona môže zákonný zástupca škôlke doručiť žiadosť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých MŠ. Aj napriek tomu, že riaditeľ žiadnej škôlky zaradenej v sieti nemôže odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť, vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, bude možné prijať.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Výnimočne sa prijímajú deti od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Predĺžený rodičovský príspevok

Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môže poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023.

Výška rodičovského príspevku je buď 351,80 € mesačne alebo 482,30 € mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

