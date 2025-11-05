Rodičia sú zúfalí, na Slovensku chýba dôležitá vakcína. Pre svoje deti ju zháňajú v zahraničí

Zatiaľ nie je známe, kedy bude očkovacia látka opäť dostupná v slovenskom distribučnom systéme.

Rodičia na Slovensku v posledných týždňoch márne zháňajú vakcínu proti žltačke typu A určenú pre deti a mladých ľudí. O očkovaciu látku Havrix bol tento rok mimoriadny záujem, v dôsledku čoho je momentálne nedostupná v mnohých lekárňach.

Niektorí rodičia preto cestujú do menších miest alebo do zahraničia v snahe získať posledné dostupné balenia. Zdravotné poisťovne potvrdzujú zvýšený počet otázok od poistených, ktorí majú problém vakcínu zohnať. Union zdravotná poisťovňa odporúča rodičom obrátiť sa aj na lekárne v blízkych prihraničných regiónoch.

Našim poistencom, ktorí sa na nás obracajú, radíme, aby skúsili neďaleké prihraničné lekárne. Maďarsko, Česko, Rakúsko – všade tam si môžu vakcínu vypýtať na základe papierového receptu od svojho ošetrujúceho lekára zo Slovenska,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Termín dostupnosti nie je známy, poisťovne preplatia aj liek zo zahraničia

Zatiaľ nie je známe, kedy bude očkovacia látka opäť dostupná v slovenskom distribučnom systéme. Vakcinácia proti hepatitíde A je zahrnutá v zozname kategorizovaných liekov a je hradená z verejného zdravotného poistenia. Liek zakúpený v zahraničí môžu poisťovne preplatiť za rovnakých podmienok ako na Slovensku, ak poistenci doložia potrebnú dokumentáciu.

Poistencom preplatíme sumu vo výške, ako je hradená na Slovensku. Potrebujeme k tomu žiadosť o preplatenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti spolu s originálom dokladu o zaplatení a kópiou lekárskeho predpisu,“ vysvetlila revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.

Požadované dokumenty je potrebné doručiť poštou alebo osobne do pobočky poisťovne do šiestich mesiacov od zakúpenia vakcíny v zahraničí.

U niektorých je nutná aj hospitalizácia

Hepatitída A je vírusové ochorenie postihujúce pečeň, ktoré sa prenáša najmä kontaminovanou vodou, potravinami alebo priamym kontaktom s infikovanou osobou. Medzi príznaky patria horúčka, únava, nechutenstvo, tráviace ťažkosti, tmavé sfarbenie moču a žltačka. Vo väčšine prípadov sa pacienti zotavia, no u niektorých môže byť priebeh závažnejší a vyžadovať hospitalizáciu.

Na dlhodobú ochranu sa podávajú dve dávky vakcíny, pričom druhá dávka sa odporúča približne do jedného roka od prvej, pričom ju možno podať aj v dlhšom časovom intervale až do piatich rokov.

