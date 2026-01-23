Robert Fico by sa mal správať slušnejšie, tvrdí Andrej Danko. Ak sa vraj rozhodol ísť do pekla, je to jeho vec

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by sa mal správať k svojim koaličným partnerom podľa predsedu SNS Andreja Danka slušnejšie. Premiér by mal podľa neho riešiť skutočné problémy ľudí a nie virtuálnych nepriateľov.
Danko zároveň spochybnil zámer vlády uzavrieť zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse o stavbe nového bloku jadrovej elektrárne. Šéf národniarov to uviedol vo videu na sociálnej sieti, reagoval tak na štvrtkové (22. 1.) premiérove vyjadrenia.
Otázky k stretnutiu premiéra s Trumpom
„A ešte raz by som sa chcel zamyslieť nad tým a opýtať sa, či je naozaj dobré podpisovať zmluvu s Američanmi, ak sa správajú tak k Európe a Európskej únii, že pomaly si chcú zobrať časť územia Grónska,“ spýtal sa Danko vo videu.
Podľa svojich slov sa zamýšľa, či sa premiér na svojom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pýtal na osud zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura alebo na úpravu obrannej DCA zmluvy, ktorú má Slovensko so Spojenými štátmi uzavretú, a ktorú strany dnešnej koalície kritizovali, no po víťazstve vo voľbách ju neupravovali.
Predseda SNS zároveň vyhlásil, že ho uráža porovnávanie s Hlasom-SD, pretože členovia SNS premiéra nezradili. Premiér by sa podľa neho mal venovať reálnym problémom obyvateľov, napríklad adresnej energopomoci. „Aj o tom si sa mohol rozprávať v lietadle s ministerkou (hospodárstva Denisou, pozn. TASR) Sakovou. To sú problémy Slovenska. Nie Grónsko, nie virtuálni nepriatelia,“ uviedol.
Výzva na výmenu eurokomisára Maroša Šefčoviča
Danko tiež opakovane vyzval na výmenu slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. „Tak ako Mira Lajčáka obhajuješ za komunikáciu s Epsteinom, zastávaš sa Lajčáka v každom svojom komentári. Tak sa ťa pýtam, prečo sa zastávaš Maroša Šefčoviča, ktorý je otcom Green Dealu,“ spytoval sa predsedu vlády Danko.
Naznačil aj to, že Fico by mal zariadiť, aby boli braní na zodpovednosť niektorí predstavitelia bývalej vlády. „Si predsedom vlády,“ odkázal mu. Fico vo štvrtok na sociálnej sieti nahral video, v ktorom naznačil, že vláda by nemusela pripraviť v roku 2026 ďalší tradičný konsolidačný balík.
„Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolený rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere-SD velím: Na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční kolegovia z Hlasu-SD a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ uviedol Fico vo videu.
