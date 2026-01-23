Robert Fico by sa mal správať slušnejšie, tvrdí Andrej Danko. Ak sa vraj rozhodol ísť do pekla, je to jeho vec

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Medzi koaličnými partnermi to opäť iskrí.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by sa mal správať k svojim koaličným partnerom podľa predsedu SNS Andreja Danka slušnejšie. Premiér by mal podľa neho riešiť skutočné problémy ľudí a nie virtuálnych nepriateľov.

Danko zároveň spochybnil zámer vlády uzavrieť zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse o stavbe nového bloku jadrovej elektrárne. Šéf národniarov to uviedol vo videu na sociálnej sieti, reagoval tak na štvrtkové (22. 1.) premiérove vyjadrenia.

Otázky k stretnutiu premiéra s Trumpom

„A ešte raz by som sa chcel zamyslieť nad tým a opýtať sa, či je naozaj dobré podpisovať zmluvu s Američanmi, ak sa správajú tak k Európe a Európskej únii, že pomaly si chcú zobrať časť územia Grónska,“ spýtal sa Danko vo videu.

Podľa svojich slov sa zamýšľa, či sa premiér na svojom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pýtal na osud zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura alebo na úpravu obrannej DCA zmluvy, ktorú má Slovensko so Spojenými štátmi uzavretú, a ktorú strany dnešnej koalície kritizovali, no po víťazstve vo voľbách ju neupravovali.

Predseda SNS zároveň vyhlásil, že ho uráža porovnávanie s Hlasom-SD, pretože členovia SNS premiéra nezradili. Premiér by sa podľa neho mal venovať reálnym problémom obyvateľov, napríklad adresnej energopomoci. „Aj o tom si sa mohol rozprávať v lietadle s ministerkou (hospodárstva Denisou, pozn. TASR) Sakovou. To sú problémy Slovenska. Nie Grónsko, nie virtuálni nepriatelia,“ uviedol.

Výzva na výmenu eurokomisára Maroša Šefčoviča

Danko tiež opakovane vyzval na výmenu slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. „Tak ako Mira Lajčáka obhajuješ za komunikáciu s Epsteinom, zastávaš sa Lajčáka v každom svojom komentári. Tak sa ťa pýtam, prečo sa zastávaš Maroša Šefčoviča, ktorý je otcom Green Dealu,“ spytoval sa predsedu vlády Danko.

Naznačil aj to, že Fico by mal zariadiť, aby boli braní na zodpovednosť niektorí predstavitelia bývalej vlády. „Si predsedom vlády,“ odkázal mu. Fico vo štvrtok na sociálnej sieti nahral video, v ktorom naznačil, že vláda by nemusela pripraviť v roku 2026 ďalší tradičný konsolidačný balík.

„Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolený rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere-SD velím: Na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční kolegovia z Hlasu-SD a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ uviedol Fico vo videu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac