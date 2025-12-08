Richter priznáva chaos okolo zákona o oznamovateľoch: Smer ešte len skladá návrh a hľadá zhodu u koaličných partnerov

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Zmena z dielne Smeru-SD by mohla podľa neho reagovať na pozmeňujúci návrh Hlasu-SD.

Koaličný Smer-SD zatiaľ nemá hotový pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa má zmeniť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Novinárom to v pondelok povedal šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter.

Cieľom je, aby nový zákon nebol retroaktívny. Na pozmeňujúcom návrhu sa podľa Richtera ešte len pracuje a v pléne ho predložia, keď bude na ňom dohoda v koalícii.

Konzultácie v koalícii pokračujú

„V tejto chvíli sa na tom robí a samozrejme, budeme to konzultovať aj s koaličnými partnermi a až potom ho predložíme, keď bude k tomu spoločná dohoda,“ povedal Richter k pozmeňujúcemu návrhu z dielne Smeru-SD, ktorý už avizoval aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar.

Richter nepovedal, kedy by mali zmenu predložiť. Tvrdí, že ešte na to zostáva čas, keďže v pléne stále prebieha rozprava, do ktorej sú poslanci prihlásení písomne a následne sa môžu hlásiť aj ústne. Nevie ani konkrétny obsah pozmeňujúceho návrhu, pretože ho nepripravuje.

Obavy z možnej retroaktivity

Zmena z dielne Smeru-SD by mohla podľa neho reagovať na pozmeňujúci návrh Hlasu-SD. „Pozmeňujúci návrh bude možno reagovať na ten pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený. Trošku sa obávame, že v tom pozmeňujúcom návrhu môže byť ešte zakotvená retroaktivita, a to asi nie je v poriadku,“ skonštatoval s tým, že to ešte skúmajú legislatívci a odborníci. „Musíme mať právnu istotu, že tam tá retroaktivita nie je,“ dodal.

Ilustračná foto: TASR – Maroš Černý

Na aktuálnej schôdzi chcú podľa Richtera stihnúť prerokovať zákony, ktoré majú priamy dopad na plán obnovy, pretože obsahujú míľniky, ktoré treba splniť do konca roka. Ide podľa neho napríklad o reformu financovania sociálnych služieb, novelu zákona o Environmentálnom fonde i novelu zákona o DPH.

K rokovaniam o odvolávaniach panuje koaličná zhoda

Richter zatiaľ nevie, či sa parlament dostane k rokovaniu o opozičných návrhoch na odvolanie členov vlády. „Dohoda z koalície je taká, že nikto nebude hlasovať spolu s opozíciou,“ reagoval na otázky, či poslanci Hlasu-SD nepodporia odvolávanie niektorého z ministrov. Opozičné návrhy na odvolávanie ministrov sa presúvajú už niekoľko mesiacov, termínované sú na stredu.

K téme odvolávania sa po rokovaní hospodárskeho výboru vyjadril aj minister školstva a podpredseda Hlasu-SD Tomáš Drucker. „Nebudeme šaškovať a robiť divadlo opozícii. Nevidím dôvod, prečo by sme sa na tom mali zúčastňovať,“ skonštatoval.

Zároveň zopakoval, že chce, aby platil rovnaký meter a dodržiavala sa koaličná zmluva. „A povedal som, že Jozef Ráž je dobrý minister a nemal by byť odvolávaný v parlamente. Rovnako ako som povedal, že Peter Kmec odrobil kus dobrej roboty. A ak sa premiér rozhodol v prípade Petra Kmeca postupovať inak, mal postupovať aj pri prípade Ráža inak,“ povedal novinárom. „Bola by to určite asi škoda prísť o kvalitného ministra vo vláde, ale hovorím o politickej zodpovednosti,“ dodal.

Kontext Kmecovej demisie

Peter Kmec podal demisiu z postu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku v polovici novembra. Urobil tak po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií v celkovej sume okolo 200 miliónov eur. Ešte predtým podal návrh na jeho odvolanie premiér Robert Fico. Kmecov úrad dočasne vedie Drucker.

