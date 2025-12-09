Rezortu Šutaja Eštoka sa s pokutami nedarí: Za nezákonné preradenie policajtov musí zaplatiť 70-tisíc eur

Ministerstvo vnútra má ďalší problém. Zaplatiť musí pokutu vo výške 70-tisíc eur za nezákonné preradenie policajtov.
Predtým rezort vedený Matúšom Šutajom Eštokom uhradil 114-tisíc eur za podobné porušenia pri preradení či dočasnom postavení mimo služby Jána Čurillu a jeho kolegov. Informoval o tom Dennník N.
Rozhodnutie o pokute potvrdila predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov, Zuzana Dlugošová. Ministerstvo proti nemu môže podať žalobu na správny súd.
