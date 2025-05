Renáta Názlerová odrovnala fanúšikov svojou premenou. Mnohí si však myslia, že vyzerá rovnako a vôbec neschudla

Televízna sudkyňa a koučka sa stala už imúnnou voči negatívnym komentárom, ktorými je zasypaná takmer každý deň. Aj keď to s ňou nič nerobí, občas zvykne neprajníkom predsa len venovať pár slov, čo si o tom myslí. Odvahy má na rozdávanie, čoho dôkazom sú videá a príspevky, ktoré zverejňuje na sociálnych sieťach. Ani tentokrát si nedala servítku pred ústa a uštedrila hejterom pár slov a pridala aj fotografiu, aby im ukázala, ako veľmi sa mýlia.

Moderátorka Renáta Názlerová je prostoreká žena, ktorá je mimoriadne inšpirujúca. Na sociálnych sieťach propaguje okrem iného aj to, aké je dôležité sebavedomie, bez ohľadu na to, aké číslo ukazuje váha. Ženy sú nadšené z jej povzbudzujúcich viet, ale i módnych volieb, ktorými ukazuje, že aj s pár kilami navyše sa dá pekne obliecť. To však nie je všetko. Popritom už nejakú dobu motivuje nežnejšie pohlavie aj v jednej konkrétnej veci.

Už vyše 2 roky bojuje s prebytočnými kilami a vydala sa na cestu za novým „ja“. Raz za čas to spomenie v príspevkoch, pričom po čase prekvapila fotografiami z posilňovne. Televízna sudkyňa totiž necvičila úplne od začiatku, no jedného dňa sa rozhodla popracovať intenzívnejšie na svojej postave, o čom dala vedieť zábermi, ako cvičí s osobným trénerom. Veľkú odvahu však ukázala aj zverejnením svojej hmotnosti na začiatku chudnutia.

Dôkaz, ako ďaleko to dotiahla

Pôvodne mala 167 kíl, pričom v novembri 2024 jej ručička na váhe ukazovala číslo 122. Dať dole viac ako 40 kíl je už slušný úspech, no očividne tomu fanúšikovia nemôžu uveriť. V poslednej dobe sa totiž mnohí z nich vyjadrili, že sa u nej nič nezmenilo. Vraj vyzerá stále rovnako a neschudla.

Moderátorka si však povedala dosť a rozhodla sa, že neostane ticho. Na sociálnej sieti ukázala dôkaz, ako sa po vyše 2 rokoch veľmi zmenila. „Srdečný pozdrav pre rypákov, ktorí vypisujú, že som stále rovnako tučná… Horná foto rok 2022, spodná 2025,“ napísala ku koláži so zábermi svojej premeny.

Neodpustila si však aj uštipačnú poznámku, no spomenula aj tých, ktorí jej prajú. „A mimochodom, aj keby som bola stále rovnako tučná, bolo by to v poriadku. Škoda, že vy o svojej hlúposti nemôžete povedať to isté, pretože u vás to len rastie a rastie a rastie… A vám, moji milí a normálni, prajem krásny deň. A naozaj som vďačná, že vás tu mám,“ pokračovala.

Fanúšikovia jej tlieskajú